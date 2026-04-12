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Juego de Voces 2026: Este equipo ganó en el cuarto programa del reality

Este cuarto programa estuvo repleto de sorpresas, grandes invitados, records históricos e intrepretaciones que nos dejaron boquiabiertos

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Por:Gladys Tello
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Video José Luis Roma con Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey interpretan ‘Borracho de amor’

Tras haber sido derrotados en la emisión pasada de Juego de voces 2026 los Consentidos dejaron su alma en el escenario y se enfrentaron como nunca a los Favoritos, regalándonos increíbles interpretaciones y grandes momentos.

Las reglas cambiaron un poco en esta cuarta emisión, pues además de que llegaron los invitados a ponerle más sabor a la competencia, ahora los hermanos tuvieron que enfrentarse cara a cara y así definir al favorito del público.

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Este equipo triunfó en el cuarto programa de Juego de Voces 2026

El programa arrancó con un Duelo de Banda donde José Luis Roma cantó 'Borracho de Amor' al lado de Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, mientras que Raúl interpretó 'El Sinaloense' junto a a La Original Banda el Limón. Los Favoritos ganaron y abrieron el marcador con dos puntos.

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En el Duelo de Cumbia, Ernesto D'Alessio se presentó con La Sonora Dinamita de Lucho Argain y cantaron 'Lo Siento mi Amor'. Jorge por otra parte estuvo con Super Lamas interpretando 'Yo Quiero Chupar'. Los Consentidos arrasaron en votaciones y ganaron un punto.

Las hermanas Lascurain nos tuvieron al borde del llanto en Te la Dedico, donde Mayte interpretó 'Creo en Ti' e Isabel nos sorprendió al cantar 'Te Amaré' junto a Fernanda Meade y su hijo Joss Álvarez. La dupla logró el primer empate de todo el reality, los Consentidos se llevaron dos puntos y los Favoritos sólo uno.

Para el Duelo Pop, Walo Silvas saltó al escenario junto a Aleks Syntek e interpretaron 'Tú Necesitas'. Esteban Silvas nos puso a rockear con 'Dime Ven' junto a Motel. Los Consentidos estaban imparables y nuevamente arrasaron, ganando dos puntos.

En el Duelo de Compas, Alex Fernández interpretó 'A Través del Vaso' junto a Los Sebastianes y Camila se lució con 'Que te Ruegue quien te Quiera' al lado de El Mimoso. Los hermanos volvieron a empatar y cada uno sumó dos puntos a su equipo.

El Duelo Final fue disputado por Jose Luis Roma quien cantó 'Pero me Acuerdo de ti' y por Walo Silvas que interpretó 'Tu Falta de Querer', dándole a los Favoritos el triunfo de la noche con tres puntos.

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Aunque en el programa quedaron empatados, por el disco del Duelo Final los Favoritos lograron mantenerse en la cabeza del marcador, por lo que quedó así:

Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas ningún detalle de Juego de Voces: Hermanos y Rivales, todos los domingos a partir de las 8P / 7C, por Univision Además, en esos mismos horarios, podrás verlo a través de la aplicación de ViX USA. ¡Sigue de cerca todas sus noticias relevantes en el sitio oficial del reality!

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