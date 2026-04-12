Juego de Voces ¿Qué pasará en la cuarta emisión de Juego de Voces 2026? ¡Toma nota! Estamos a la mitad de temporada donde las emociones, los invitados especiales y la rivalidad entre los competidores cada vez suben de nivel

Video ¡NO PARAMOS DE LLORAR! Raúl Roma le dedica a su hermano ‘Gracias un millón’

Entramos en la cuarta emisión de Juego de Voces 2026, es decir, ya estamos a la mitad de temporada por lo que la competencia entre los Consentidos y los Favoritos se pone cada vez más intensa.

El equipo de Camila Fernández, Mayte Lascurain, Jorge D'Alessio, Esteban Silvas y José Luis Roma llevaron la delantera en dos programas consecutivos y estuvieron a punto de mantener su invicto pero los Favoritos se interpusieron, equilibrando la balanza y haciendo más reñida la rivalidad con sus hermanos.

PUBLICIDAD

Esto pasará en la cuarta emisión de Juego de Voces: Hermanos y Rivales

Los hermanos han demostrado que se tienen gran amor y han abierto su corazón revelando los momentos más complicados y también los más felices que han compartido, pero cuando se plantan en la pista, todo cambia.

En esta ocasión no entrarán solos al escenario, pues habrá invitados de alto calibre, que además dominan varios géneros musicales, por lo que será una verdadera fiesta musical. Se trata de El Mimoso, Aleks Syntek, Motel, La Original Banda el Limón, Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, Los Sebastianes, Super Lamas y La Sonora Dinamita de Lucho Argain.

También seremos testigos de un momento muy emotivo que surgirá entre las hermanas Lascurain, quienes abrirán su corazón en 'Te la Dedico', algo que seguramente nos hará quebrarnos hasta las lágrimas.

La rivalidad continuará en el programa ya que el equipo de Ernesto D'Alessio, Alex Fernández, Raúl Roma, Walo Silvas e Isabel Lascurain no querrán perder su posición favorecedora tras apenas haber logrado su primer triunfo.

¿Te lo vas a perder?