Pedro Capó, Prince Royce y más invitados traerán esta noche todo su ritmo a Juego de Voces

Los ‘Consagrados’ y los ‘Herederos’ están imparables, la batalla musical que han emprendido los tiene emocionados y comprometidos con las fundaciones que en cada emisión representan. Falta muy poco para la gran final, mientras tanto, descubre un poco de lo que veremos esta noche en la quinta gala de Juego de Voces .

Vibra con todos los duelos y canciones que ambos equipos nos tienen preparados y emociónate tal y como lo hacen los cinco cantantes consagrados al ver a sus talentos hijos en el escenario, demostrando con su talento el refrán: ‘De tal palo tal astilla’.

Juego de Voces: ¿Quiénes son los invitados de la quinta gala?



Te adelantamos que esta noche abordarás un viaje de sonidos y ritmos que te dejará sin aliento. Cuatro grandes cantantes llegarán a Juego de Voces a apoyar tanto a ‘Herederos’ como ‘Consagrados’, para brindarnos una experiencia única llena de talento y pasión. Además, no faltará el momento emotivo entre una participante y su mamá, así que no te lo pierdas.

Disfruta del gran duelo en el que participarán Pedro Capó y Prince Royce en nuestro escenario. Estas dos figuras de la música acompañarán a dos participantes y le pondrán mucho ritmo a esta gala. ¡No te lo pierdas!

Juego de Voces: ¿Qué ha pasado en las anteriores galas?



Esta batalla musical ha permitido al público ser testigo del talento de la nueva generación de cantantes y disfrutar y confirmar el de sus padres. Sin embargo, también ha visto el sube y baja de emociones en cada emisión. De la risa al llanto, del orgullo a la alegría, así ha sido el andar de Juego de Voces.

La apertura de esta primera temporada nos dejó para el recuerdo los mensajes de cariño que Alicia Villarreal y Melenie Carmona se dedicaron. En contraparte, la misma pareja de madre e hija nos hizo reír cuando Melenie reveló lo buena que es su mamá para bailar reggaetón y la hizo bailar en el escenario. Un momento que nadie esperaba fue cuando nuestro querido Mijares olvidó la letra de ‘Primera Cita’ de Carin León.

El corazón del público se emocionó cuando vimos las primeras armas secretas de los participantes en pleno escenario. Eduardo Capetillo y su hijo Eduardo Capetillo Gaytán tuvieron un duelo único, pues cada uno trajo como apoyo a dos integrantes de la familia: Ana Paula Capetillo y Biby Gaytán, mientras que los gemelos Daniel y Manuel llegaron al final del duelo para echar porras.

Cómo olvidar cuando Lucerito Mijares retó a su papá a un duelo y ello derivó en la visita de Lucero para apoyar a ‘La Beba’ , mientras que Daniela Romo acudió a apoyar a su amigo Mijares. Las emociones estuvieron a flor de piel, pues pasamos de la risa a las lágrimas de alegría en un abrir y cerrar de ojos.

Y si de emotividad se trata, en la más reciente gala Eduardo Capetillo Gaytán hizo llorar a su papá con una increíble interpretación del tema ‘Fallaste Corazón’, el cual cantó el primogénito Capetillo durante su duelo ‘La Tuya Contra la Mía’ en el que se enfrentó a Mijares.

Juego de Voces: ¿De qué trata la dinámica del concurso de canto?



La sana rivalidad entre ‘Consagrados’ y ‘Herederos’ es el motor de esta contienda. Ambos equipos se enfrentarán en distintos juegos donde van a acumular puntos. Al final de la temporada el que tenga más puntos será el campeón de campeones y obtendrá un premio económico para una fundación o causa social.