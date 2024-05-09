TV SHOWS
juego de voces
Juego de Voces

Juego de Voces: Risas, lágrimas y amorosas palabras que Erik y Mía Rubín han compartido en el escenario

Este papá famoso y su hija han compartido risas, música y palabras amorosas en el escenario y en muchas ocasiones casi se les olvida que están en una competencia musical. Recordemos algunos de los momentos en que Erik y Mía Rubín han brillado en esta batalla y no pierdas la semifinal este domingo en su horario especial a las 6P/5C por Univision.

Por:
Univision

La batalla musical de Juego de Voces ha resultado ser más que un concurso de talento entre papás famosos y sus hijos, pues el público ha podido conocer a fondo la relación que mantienen los consanguíneos, comprobar que no hay nada más cierto que 'De tal palo tal astilla' y se ha divertido con las ocurrencias y la relación que mantienen todos los participantes.

Estamos a nada del desenlace de este concurso musical, este domingo no te pierdas la semifinal en su horario especial, a las 6P/5C por Univision, y descubre qué sorpresas nos deparan los 'Consagrados' y los 'Herederos', así como cuántos puntos acumularán para sus equipos y causas.

En tanto conocemos al campeón de campeones, revivamos algunos de los momentos que Erik Rubín y su hija Mía Rubín han dejado para el recuerdo, sus mejores batallas y todas las muestras de amor que se han dado en el escenario.

“Se me cae la baba”, dijo Erik Rubín al ver a su hija por primera vez en Juego de Voces


Mía Rubín e Isabel Lascurain abrieron la competencia de la primera temporada de Juego de Voces y lo hicieron con el duelo ‘Con Sello Propio’, en el que cada una cantó, muy a su estilo, el tema ‘De Los Besos Que Te Di’ de Christian Nodal. Al término de esta batalla, Erik Rubín fue cuestionado por Angélica Vale sobre el desempeño de su heredera y dijo “se me cae la baba”, además de señalar tener sentimientos encontrados porque también tenía que apoyar a su equipo de los ‘Consagrados’.

Video Mía Rubín enfrenta a Isabel Lascurain al ritmo de Nodal en el primer duelo de Juego de Voces

Juego de Voces: Mía Rubín se derrite de amor por su papá al verlo cantar


En la primera emisión, durante la ‘Batalla de Géneros’, se enfrentaron Eduardo Capetillo Gaytán y Erik Rubín. Después del duelo, Mía Rubín no pudo ocultar su amor y admiración hacia su papá. La primogénita Rubín Legarreta dirigió amorosas palabras a su papá y dijo que lo quería mucho. Por unos segundos a Mía se le olvidó apoyar a su equipo de los ‘Herederos’.

Video Erik Rubín y Eduardo Capetillo Gaytán protagonizan una de las mejores batallas de rock en Juego de Voces

Juego de Voces: Sale a la luz el pasado de rompecorazones de Erik Rubín


Las conquistas del intérprete de ‘Princesa Tibetana’ fueron recordadas en el ‘Momento Angelical’ de la segunda gala, ya que la conductora habló de algunos detalles personales de la vida de los ‘Consagrados’. En el caso de Erik Rubín, Angélica Vale habló de la amistad que durante años han compartido y de las novias que le conoció. Como era de esperarse, desde la mesa de los ‘Herederos’ Mía Rubín reaccionó a este tema y se divirtió escuchando datos de las famosas que fueron novias de su papá.

Video Mía Rubín reacciona al historial amoroso de su papá Erik Rubín | Juego de Voces

Juego de Voces: Erik y Mía Rubín se dedican emotivas canciones y no pueden contener el llanto


En la tercera gala los dos participantes fueron capitanes de sus respectivos equipos y se enfrentaron durante el duelo ‘Te la Dedico’. Se trató de un momento muy emotivo, pues con tiernas palabras Mía Rubín agradeció a su papá todas sus enseñanzas y amor y le cantó el tema ‘La Meta de mi Viaje’. Por su parte Erik Rubín, con la voz entrecortada, y a punto del llanto, le dedicó ‘You are so Beatiful’ y contó todos los momentos en que esa canción los ha acompañado.

Erik y Mía Rubín se enfrentan a ritmo de cumbia en Juego de Voces


El papá famoso y su retoño protagonizaron el ‘Duelo de Capitanes’ y lo hicieron a ritmo de cumbia. Erik estuvo acompañado de La Única Internacional Sonora de Arturo Ortiz y Antonio Mendez y con Mía estuvo la Sonora Dinamita de Lucho Argain. Fue una batalla muy reñida que terminó en un apretón de manos de padre e hija, aunque fue Mía quien le dio la victoria a los ‘Herederos’.

