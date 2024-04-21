Juego de Voces: Esta noche Lucero y Daniela Romo llegan para apoyar a dos participantes

Esta noche se realizará la tercera gala de Juego Voces , la batalla musical que enfrenta a papás y mamás famosos con sus hijos en una sana competencia musical. Los participantes, divididos los equipos de 'Consagrados' y 'Herederos', continúan en la lucha por acumular puntos para que, al final de la temporada, el que haya acumulado más, logre que la fundación o causa social que representa se lleven un premio económico.

PUBLICIDAD

Durante dos programas hemos visto el talento de los 'Consagrados' y sus 'Herederos' en el escenario con retos emocionantes que nos han regalado momentos divertidos, pero también llenos de sentimiento, pues las lágrimas no han faltado y el amor entre ellos ha quedado demostrado.

Juego de Voces: ¿Qué pasará en la tercera gala de este show de canto?



Prepárate para atestiguar cómo la buena vibra entre ‘Consagrados’ y ‘Herederos’ sigue en ascenso; las risas y las bromas no pararán en este tercer programa.

Descubre quiénes serán los capitanes de esta gala y a qué integrantes de sus equipos mandarán a sacar adelante cada reto. ¿Qué equipo sumará más puntos?

Alicia Villarreal no perreará como en la gala de estreno , pero 'la güerita consentida' sí nos divertirá al revelar qué opina de sus compañeros Manuel Mijares, Erik Rubín y Eduardo Capetillo. ¿Qué concepto tiene de cada uno? ¿Cómo reaccionarán ellos al enterarse?

Juego de Voces: Lucero y Daniela Romo son las invitadas de la tercera gala



Prepárate para recibir a dos grandes estrellas de la música en nuestro escenario, estamos seguros que el público en casa se emocionará al igual que la audiencia del público con los números que han preparado.

El talento y carisma de Lucero se hará presente, ya que llegará al escenario para respaldar a su hija Lucerito, luego de la discusión que tuvo con su papá Mijares en el programa anterior. Por su parte la gran Daniela Romo nos deleitará con un dueto con uno de los ‘Consagrados’.

PUBLICIDAD

Se testigo de estos momentos y prepárate para cantar con ellas y disfrutar de los momentos que surjan tras su participación.

Los Capetillo nos conmoverán con sus confesiones en Juego de Voces



En un momento único, Eduardo Capetillo y Eduardo Capetillo Gaytán hablarán de su relación padre-hijo y, como nunca antes, el actor de ‘Marimar’ hablará en televisión de temas muy personales.

En muy pocas ocasiones el 'Consagrado' habla de su vida personal en público, pero en Juego de Voces ha encontrado el lugar perfecto para hacerlo.