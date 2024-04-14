Juego de Voces: Esta noche es la segunda gala de la batalla musical entre papás famosos y sus hijos

La batalla de canto entre papás famosos y sus hijos, Juego de Voces , tiene preparado un show espectacular esta noche, pues la divertida contienda que los enfrenta arrojará muchos más momentos que conquistarán a la audiencia, mientras los participantes dan muestra de su talento y ocurrencias.

PUBLICIDAD

Los ‘Consagrados’ ( Alicia Villarreal, Isabel Lascurain, Mijares, Eduardo Capetillo y Erik Rubín) llegan con toda la experiencia y temple; los ‘Herederos’ ( Melenie Carmona, Joss Álvarez, Lucerito Mijares, Eduardo Capetillo Gaytán y Mía Rubín) vienen con ganas de comerse el mundo. ¿Quién acumulará más puntos? Descúbrelo esta noche a lado de Angélica Vale, nuestra conductora.

Juego de Voces: ¿Quiénes serán los capitanes de la segunda gala?



Como dicta la dinámica de este show de canto , cada equipo buscará acumular más puntos y en cada gala tendrán a dos capitanes y representarán a dos causas sociales o fundaciones. Al final de la temporada el que tenga más puntos será el campeón de campeones y la fundación se llevará el gran premio de 50,000 dólares .

Al término del estreno de Juego de Voces se decidió que para el segundo programa Isabel Lascurain y Joss Álvarez serán los capitanes de sus equipos y ellos tendrán que elegir a los integrantes que participarán en las diferentes dinámicas y podrán poner en batalla directa a papá contra hijos.

Como adelanto, uno de los momentos más esperados de la noche será cuando los 'Consagrados' y 'Herederos' presentarán su 'arma secreta' para ganar más puntos, pero la última palabra la tendrá el público, ya que es el encargado de elegir al triunfador de cada dinámica.

PUBLICIDAD

Juego de Voces: ¿Qué pasó en el estreno del concurso de canto?



Durante el inicio de esta competencia que se basa en la sana competencia de padres famosos e hijos, usando el canto como herramienta para defender varias causas sociales, nos llevamos grandes sorpresas no solo por el talento de los 'Herederos' al momento de cantar sino por la gracia y chispa con la que se manejan en el escenario.

Lucerito Mijares se metió hasta el clóset de Mijares y nos presumió un original modelo de botas de su papá, mientras que Melenie Carmona reveló que su mamá Alicia Villarreal es buena para 'perrear' y hasta ´la güerita consentida´ nos dio muestra de su talento.

Por su parte Mía Rubín demostró su amor por su papá durante una dinámica y se desvivió en halagos para el intérprete de 'Princesa Tibetana'.