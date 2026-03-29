Juego de Voces Juego de Voces 2026: Esto pasó en el segundo capítulo de la tercera temporada En esta segunda emisión conocimos más sobre los Favoritos y los Consentidos, además de que dos invitados especiales engalanaron la velada y subió la temperatura sobre el escenario

Video Juego de Voces 2026 modifica su revelación de puntos: Te contamos

Este domingo 29 de marzo se llevó a cabo el segundo programa de Juego de Voces 2026, donde los duelos subieron de nivel, además de que vimos cruces bastante interesantes e invitados de primer nivel que nos pusieron cantar.

Los Favoritos no quedaron conformes con los resultados del primer programa, por lo que buscaron la revancha hasta el último duelo. Los Consentidos no querían ser derrotados y lo dieron todo para ganarse el cariño del público.

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Así fue el segundo capítulo de Juego de Voces 2026

En esta ocasión los capitanes fueron Walo y Esteban Silvas, quienes tenían la resposabilidad de mandar al escenario a grandes voces. Para empezar se jugó un duelo de 'Tres Contra Tres', donde los Consentidos mandaron a Camila Fernández, José Luis Roma y el propio Esteban.

De los Favoritos fueron Isabel Lascurain, Alex Fernández y Raúl Roma, que nos hicieron rockear con 'Cada Beso'. Sus rivales se pusieron románticos e interpretaron 'Aquí Estoy Yo'. El público votó y le dio volumen a los Favoritos, que ganaron un punto.

Después llegó 'La Tuya Contra la Mía', donde saltaron al escenario Ernesto D'Alessio con 'No Podrás' y Mayte Lascurain con todo el ritmo de 'Provenza'. Nuevamente, el público votó por los abdominales y gran voz de los Favoritos, obteniendo dos puntos.

Llegó el Momento Angelical, donde escuchamos un álbum inédito de las hermanas Lascurain, donde hablaron sus mejores recuerdos juntas, cómo se preciben la una y la otra, las veces que no se entendieron y todos los momentos que las han unido.

Posteriormente fue el enfrentamiento emotivo con 'Te la Dedico', donde pasaron los hermanos Silva. Esteban interpretó 'Tal Como Eres'; Walo recordó uno de los momentos más difíciles de su vida y cantó 'Ingrato Amor', además de que en el escenario estuvo Oswaldo Axel, su hijo, tocando el acordeón. Los Favoritos volvieron a arrasar y ganaron un punto.

El Duelo Regional se hizo presente, donde apareció Xavi para apoyar a Walo con 'Aguántame' y nos puso a bailar junto a Jorge D'Alessio con 'No Capea'. Este intenso cruce lo ganaron los Consentidos y obtuvieron dos puntos.

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Otra vez tuvimos un Momento Angelical, donde los hermanos Fernández hablaron de su infancia, de su carrera y cómo son de competitivos.

'Con Un Solo Instrumento' fue el duelo que le siguió, donde saltó al escenario José Luis Roma con una versión en piano de 'Amigos No Por Favor', compuesta por él. Compitiendo contra Alex Fernández que cantó al acústico 'Un Año'. Los Consentidos fueron los más votados y consiguieron dos puntos.

El 'Duelo de Baladas Clásicas' fue muy especial, pues Amanda Miguel apareció para cantar al lado de Isabel y Camila. Con la integrante de Favoritos interpretó 'El Me Mintió' y con los Consentidos nos deleitó con 'Así No Te Amará Jamás'. El público apoyó a la Fernández y tuvieron un punto.

En el Duelo Final se enfrentaron Mayte y Raúl, donde se volvieron a cruzar éxitos, es decir, la integrante cantó 'No Lo Beses', y el de Favoritos nos sorprendió con 'Alguien Llena Mi Lugar'. Los Favoritos fueron los más votados, pero sólo quedaron a un punto de ganar esta emisión.