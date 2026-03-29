Juego de Voces ¿Qué equipo ganó el segundo programa de Juego de Voces 2026? Te contamos Si quieres mantenerte al día con la tercera temporada de este exitoso reality musical, aquí te contamos qué equipo se llevó la victoria en el segundo programa.

Video Juego de Voces: Hermanos y Rivales: avance del segundo programa

El inicio de ‘Juego de Voces’ 2026 estuvo cargado de intensidad. Las impresionantes batallas musicales no sólo dejaron ver el enorme talento de los participantes, sino que también regalaron instantes conmovedores que lograron emocionar hasta las lágrimas tanto al público como los mismos integrantes de los equipos. Así, la nueva temporada arrancó con fuerza y grandes interpretaciones, que anticipa una contienda memorable.

¿Qué equipo ganó en el segundo programa de ‘Juego de Voces’ 2026?

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Esta emisión arrancó con un emocionante duelo de 'Tres Contra Tres', donde Camila Fernández, José Luis Roma y Esteban Silvas saltaron al escenario con 'Aquí Estoy Yo', mientras que Isabel Lascurain, Alex Fernández y Raúl Roma interpretaron 'Cada Beso'. Los Favoritos ganaron este primer combate y sólo obtuvieron un punto.

En 'La Tuya Contra la Mía', Ernesto D'Alessio cantó 'No Podrás' y Mayte Lascurain le respondió con todo el ritmo de 'Provenza', pero los abdominales del cantante se sobrepusieron y los Favoritos consiguieron dos puntos.

Los hermanos Silva se adueñaron del escenario con 'Te la Dedico', donde Esteban dejó el alma con 'Tal Como Eres' y Walo cantó 'Ingrato Amor', pero con la sorpresa que su hijo, Oswaldo Axel, apareció sorpresivamente tocando el acordeón. De nuevo, los Favoritos volvieron a arrasar y ganaron un punto.

En el 'Duelo Regional', Xavi entró como invitado especial e interpretó 'Aguántame' junto a Walo y después puso a bailar a todos con 'No Capea', al lado de Jorge D'Alessio, quien les dio a los Consentidos sus primeros dos puntos de la noche.

José Luis Roma se lució con una versión en piano de 'Amigos No Por Favor' y Alex Fernández cantó en acústico 'Un Año'. El público votó y el duelo de 'Con Un Solo Instrumento' se lo llevaron los Consentidos, sumando dos puntos más a su causa.

Amanda Miguel apareció para el 'Duelo de Baladas Clásicas' y junto a Isabel Lascurain cantó 'El Me Mintió'. Con Camila Fernández interpretó 'Así No Te Amará Jamás', versión que gustó más al público y tuvieron un punto más.

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En el Duelo Final, Raúl Roma nos deleitó con 'Alguien Llena Mi Lugar' y Mayte Lascurain nos encantó con 'No Lo Beses'. El público le dio más apoyo a los Favoritos, pero su disco sólo tenía un punto.

Hasta el momento ambos equipos estaban empatados con 10 puntos, pero desde la emisión pasada los Favoritos tienen una unidad menos, por lo que los Consentidos volvieron a ganar, por segunda vez consecutiva.

Imagen TelevisaUnivision



¿Qué pasará en el tercer programa? ¿Ya tienes a tu equipo favorito?