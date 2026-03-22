Juego de Voces ‘Juego de Voces’ 2026: Así será la votación del público en cada batalla musical A pocos días del esperado estreno de su tercera temporada, te contamos cómo es que el público elegirá al equipo vencedor en cada batalla.

Video Juego de Voces: Hermanos y Rivales, estreno 22 de marzo

El exitoso formato que se ha consolidado como uno de los favoritos de la televisión en México está de vuelta. Esta nueva entrega, que llegará a la pantalla el domingo 22 de marzo, llevará por título 'Hermanos y Rivales’, una edición en la que destacados artistas compartirán escenario con integrantes de su propia familia, dando pie a duelos llenos de intensidad, emoción y competencia directa.

Para esta nueva entrega, el programa contará con la participación de integrantes de destacadas dinastías musicales y duetos consolidados. Como Jorge D'Alessio y Ernesto D'Alessio; Mayte Lascurain y Isabel Lascurain; José Luis Roma y Raúl Roma; Camila Fernández y Alex Fernández; así como Walo Silvas y Esteban Silvas.

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¿Cómo se realiza la votación del público en ‘Juego de Voces’ 2026?

Juego de Voces 2026



Recordemos la dinámica de ‘Juego de Voces’, en la que la pantalla de la suerte es la que determina el reto a realizar, que puede ir desde una interpretación en solitario, a dúo o en grupo en diferentes géneros musicales. Una vez revelado el reto, cada equipo elige quién de sus integrantes es el mejor para realizarlo y es ahí donde comienza la magia.

Los integrantes elegidos de cada equipo hacen la interpretación del reto con su estilo y al finalizar, el público presente en el foro de ‘Juego de Voces’ es quien a través de una votación digital elige al equipo que más les gustó, el que obtiene más votos es el ganador del reto y tiene derecho a elegir un disco que contiene cierta cantidad de puntos, los cuales serán revelados al final de cada programa.

En esta tercera temporada, los equipos ya están definidos: Consentidos y Favoritos, reforzando el concepto de rivalidad entre generaciones y familias.

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El equipo de Consentidos está conformado por Jorge D’Alessio, Mayte Lascurain, José Luis Roma, Camila Fernández y Esteban Silvas.

Por su parte, el equipo de Favoritos lo integran Ernesto D’Alessio, Isabel Lascurain, Raúl Roma, Alex Fernández y Walo Silvas.