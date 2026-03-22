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‘Juego de Voces’ 2026: Así será la votación del público en cada batalla musical

A pocos días del esperado estreno de su tercera temporada, te contamos cómo es que el público elegirá al equipo vencedor en cada batalla.

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Por:Ana Belén Ortiz
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Video Juego de Voces: Hermanos y Rivales, estreno 22 de marzo

El exitoso formato que se ha consolidado como uno de los favoritos de la televisión en México está de vuelta. Esta nueva entrega, que llegará a la pantalla el domingo 22 de marzo, llevará por título 'Hermanos y Rivales’, una edición en la que destacados artistas compartirán escenario con integrantes de su propia familia, dando pie a duelos llenos de intensidad, emoción y competencia directa.

Para esta nueva entrega, el programa contará con la participación de integrantes de destacadas dinastías musicales y duetos consolidados. Como Jorge D'Alessio y Ernesto D'Alessio; Mayte Lascurain y Isabel Lascurain; José Luis Roma y Raúl Roma; Camila Fernández y Alex Fernández; así como Walo Silvas y Esteban Silvas.

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¿Cómo se realiza la votación del público en ‘Juego de Voces’ 2026?

Juego de Voces 2026
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Recordemos la dinámica de ‘Juego de Voces’, en la que la pantalla de la suerte es la que determina el reto a realizar, que puede ir desde una interpretación en solitario, a dúo o en grupo en diferentes géneros musicales. Una vez revelado el reto, cada equipo elige quién de sus integrantes es el mejor para realizarlo y es ahí donde comienza la magia.

Los integrantes elegidos de cada equipo hacen la interpretación del reto con su estilo y al finalizar, el público presente en el foro de ‘Juego de Voces’ es quien a través de una votación digital elige al equipo que más les gustó, el que obtiene más votos es el ganador del reto y tiene derecho a elegir un disco que contiene cierta cantidad de puntos, los cuales serán revelados al final de cada programa.

En esta tercera temporada, los equipos ya están definidos: Consentidos y Favoritos, reforzando el concepto de rivalidad entre generaciones y familias.

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El equipo de Consentidos está conformado por Jorge D’Alessio, Mayte Lascurain, José Luis Roma, Camila Fernández y Esteban Silvas.

Por su parte, el equipo de Favoritos lo integran Ernesto D’Alessio, Isabel Lascurain, Raúl Roma, Alex Fernández y Walo Silvas.

No te pierdas el gran estreno de ‘Juego de Voces: Hermanos y rivales’ este domingo 22 de marzo por Univision 8P/7C.

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