Juego de Voces ¡Arrasan! Este equipo triunfó en el tercer programa de Juego de Voces 2026 Esta tercera emisión estuvo muy reñida pues los Favoritos se cansaron de perder y los Consentidos no querían soltar la victoria

Video ¡Ernesto D'Alessio canta ‘Yo no sé mañana’ y pone a todos a bailar!

La rivalidad y las batallas en Juego de Voces 2026 cada día van en aumento pues en cada duelo los Consentidos y los Favoritos están dejando el alma en la pista para ganarles a sus talentosos hermanos.

No todo fue competencia, pues también hubo varios momentos conmovedores que nos hicieron llorar más de una vez. Además María José y Banda Los Recoditos nos pusieron a cantar y llenaron de energía el escenario con sus grandes éxitos.

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¿Qué equipo arrasó en el tercer programa de Juego de Voces 2026?

Esta emisión inció con un 'Duelo de Salsa', donde Ernesto D'Alessio e nos puso a bailar con 'Yo No Sé Mañana' y José Luis Roma interpretó 'El Amor'. Los Favoritos abrieron el marcador con un punto.

En el Duelo Pop, María José cantó 'Un Nuevo Amor' al lado de Walo Silvas y 'Prefiero ser su Amante' con Camila Fernández, siendo la joven de Consentidos la que arrasó y ganaron un punto.

En 'Alárgame la Nota' los Consentidos hicieron un tiempo de 52 segundos; pero los Favoritos lograron un impresionante tiempo de 1 minuto 20 segundos, con lo cual sumaron dos puntos a su causa.

Los hermanos Roma se adueñaron de 'Te la Dedico', donde Raúl arrancó el duelo con 'Gracias un Millón' y José Luis respondió y ganó con 'Vive', obteniendo así dos puntos para los Consentidos.

Isabel Lascurain y Esteban Silvas se enfrentaron a 'Duelo Increíble', donde interpretaron 'Estoy Aquí' y 'Más que tu Amigo', respectivamente. El 'Guapito' arrasó y le dio a los Consentidos dos puntos.

Uno de los momentos llegó en el 'Duelo de Banda', Los Recoditos cantaron 'Ando Bien Pedo' con Jorge D'Alessio y 'Me Está Gustando' acompañando a Alex Fernández. El integrante de Favoritos ganó y le dio a su equipo un punto.

Llegó el momento de la 'Batalla de Sexos', donde Camila y Mayte nos pusieron a rockear con 'Cinco Minutos'; mientras que Raúl y Alex saltaron al escenario para cantar 'Que Vuelvas'. Los Favoritos volvieron a ganar y sumaron un punto.

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Para el 'Duelo Final' todos los participantes salieron al escenario a defender a su equipo. Los Consentidos interpretaron 'Ya Supérame', pero los Favoritos gustaron más con 'Tú' y le dieron la vuelta al marcador con tres puntos más.

En este tercer programa los Consentidos obtuvieron cinco puntos, mientras que los Favoritos arrasaron con ocho. El marcador global terminó con 17 puntos para los Consentidos y 19 para los Favoritos.

Imagen TelevisaUnivision