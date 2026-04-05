Juego de Voces Juego de Voces 2026: Este es el equipo que domina la competencia hasta el momento Descubre qué equipo se ha posicionado como el favorito tras acumular más puntos en lo que va de la tercera temporada.

Video Juego de Voces, Hermanos y Rivales Programa 2

La rivalidad entre Consentidos y Favoritos está más intensa que nunca en la nueva entrega de ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’. Desde el arranque del programa, ambos equipos han demostrado su talento sobre el escenario, entregándose al máximo en cada presentación para conquistar al público y sumar puntos en esta reñida competencia.

Han sido ya diversas batallas musicales que han dejado sin aliento al público y al borde del llanto, por la cantidad de emociones que han logrado mover los participantes.

PUBLICIDAD

Consentidos llevan la delantera en ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’

Juego de Voces 2026.



Recordemos que los Favoritos están conformados por: Isabel Lascurain, Ernesto D’Alessio, Alex Fernández, Walo Silvas y Raúl Ortega. Mientras que los Consentidos son: Camila Fernández, Esteban Silvas, Mayte Lascurain, Jorge D’Alessio y José Luis Ortega.

Las batallas musicales han sido muy reñidas entre Consentidos y Favoritos, todos han demostrado su gran talento y pasión en el escenario. Por lo que son pocos los puntos de diferencia entre los equipos.

En el primer programa los Consentidos ganaron por un sólo punto, dejando el marcador 7-6 con los Favoritos. Mientras que en el segundo programa las cosas no fueron diferentes, ya que cada batalla se pelea con todo, y los Favoritos aunque están pisándoles los talones a los Consentidos, siguen con un punto abajo.

Juego de Voces 2026.



Dejando el marcador hasta ahora Consentidos 12 y Favoritos 11. ¿Qué pasará en este tercer programa, quién ganará?