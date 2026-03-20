juego de voces ¿Cuánto durará Juego de Voces 2026? ¡Toma nota! Este fin de semana es el gran estreno del reality musical más competitivo y divertido de la pantalla chica. Esto es lo que durará al aire

Video Juego de Voces 2026: Tres razones para ver el gran estreno por Univision

La tercera temporada de Juego de Voces está creando muchísima expectativa, pues desde sus dos ediciones anteriores enormes artistas se han presentado en el escenario, no sólo para competir, también para salirse de su zona de confort y mostrar todo el talento que tienen.

El éxito empezó con una sencilla fórmula, poner a famosos padres e hijos enfrentándose en el escenario sólo con su voz y cómo se desenvolvían en géneros que nunca imaginaron interpretar. Después, cantantes consolidados se midieron contra jóvenes estrellas, una mezcla que resultó ser muy enriquecedora e innovadora para ambas vertientes.

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Juego de Voces 2026: Estas son las emisiones que habrá en la tercera temporada

Ahora, para hacerlo más emocionante, veremos Juego de Voces: Hermanos y Rivales, donde, tal cual lo indica su nombre, famosos hermanos, que algunos tienen carreras en solitario y otros tantos han forjado su carrera juntos, olvidarán sus lazos familiares y se enfrentarán en el escenario.

Como en cada emisión, se armaron dos equipos, los cuáles quedaron conformados de la siguiente manera:

Equipo Favoritos : Ernesto D’Alessio, Isabel Lascurain, Raúl Roma, Alex Fernández y Walo Silvas.

: Ernesto D’Alessio, Isabel Lascurain, Raúl Roma, Alex Fernández y Walo Silvas. Equipo Consentidos: Jorge D’Alessio, Mayte Lascurain, José Luis Roma, Camila Fernández y Esteban Silvas.

Durante las ocho emisiones, que tendrá esta tercera temporada, los hermanos sortearán retos artísticos, juegos y dinámicas competitivas, además de que la música seguirá siendo garantía y las emociones estarán al rojo vivo.

El gran estreno de Juego de Voces: Hermanos y Rivales, será este domingo 22 de marzo, 8P / 7C, por Univision. Además, en esos mismos horarios, podrás verlo a través de la aplicación de ViX USA.