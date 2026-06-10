Las Cobras ya tienen nueva guerrera: Conoce a la integrante de ‘Garra vs Veneno’
Cynthia Urías y Lambda García presentaron a la nueva integrante del reality extremo.
Cynthia Urías y Lambda García abrieron la emisión de este miércoles 10 de junio de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ presentando a la nueva integrante de las Cobras tras la salida de Frida: Valeria Maziri.
“Ella no solamente es una mujer competitiva, es una atleta de alto rendimiento”, aseguraron.
De acuerdo con los conductores, Valeria tiene 28 años y ha ganado medallas internacionales en salto y velocidad. Además, ha participado en cuatro temporadas de ‘Guerreros’ en Puerto Rico.
Valeria pasó al escenario para tomar el micrófono con el fin de dar sus primeras impresiones de estar en el programa.
Me siento súper animada, estoy ready. Esto fue súper inesperado, pero estoy ready para rompe. Vamos a ganar muchos puntos, ¿o no?Valeria Maziri
Así, las Cobras ya tienen a su nueva guerrera tras la salida de Frida por la lesión que sufrió en el programa.
Sigue más noticias y todo lo que sucede en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ en el sitio oficial del programa y no olvides que puedes votar para salvar a tu condenado favorito AQUÍ.