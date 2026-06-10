Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Las Cobras ya tienen nueva guerrera: Conoce a la integrante de ‘Garra vs Veneno’ Cynthia Urías y Lambda García presentaron a la nueva integrante del reality extremo.

Video ¡¡Garra vs Veneno, las MASCOTAS de Cobras y Leones se ENFRENTAN!!

Cynthia Urías y Lambda García abrieron la emisión de este miércoles 10 de junio de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ presentando a la nueva integrante de las Cobras tras la salida de Frida: Valeria Maziri.

“Ella no solamente es una mujer competitiva, es una atleta de alto rendimiento”, aseguraron.

Los conductores presentaron a la nueva Cobra Imagen TelevisaUnivision



De acuerdo con los conductores, Valeria tiene 28 años y ha ganado medallas internacionales en salto y velocidad. Además, ha participado en cuatro temporadas de ‘Guerreros’ en Puerto Rico.

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Valeria pasó al escenario para tomar el micrófono con el fin de dar sus primeras impresiones de estar en el programa.

Me siento súper animada, estoy ready. Esto fue súper inesperado, pero estoy ready para rompe. Vamos a ganar muchos puntos, ¿o no? Valeria Maziri

Valeria Maziri Imagen TelevisaUnivision

Así, las Cobras ya tienen a su nueva guerrera tras la salida de Frida por la lesión que sufrió en el programa.