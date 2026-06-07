¿Quiénes son los primeros condenados de Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales?
Te contamos quiénes están en la zona de extinción y cómo votar para salvar a tu favorito
La competencia de ‘Garra vs Venenos: Guerreros Mundiales’ arranca oficialmente al tener a los primeros guerreros condenados dentro de la zona de extinción: Roy y Farid, de parte de los Leones, y Kerly, José Ángel de parte de las Cobras.
Las Cobras vivieron un empate de puntos en la tabla de rendimiento en el último lugar: Frida y José Ángel; fue Nano, líder del grupo, quien tuvo que elegir al condenado de esta noche. Tras pensarlo, anunció que Frida está lesionada y José Ángel puede luchar por su eliminación. Así, salvó a su compañera y mandó al cobra a la contienda.
Luego, Cynthia Urías y Lambda García anunciaron que faltan dos condenados en la competencia y que serán los dos condenados de cada equipo quien deba elegir a uno de su propio equipo para ir a la zona de extinción.
Tras un tiempo de análisis, Roy y Farid eligieron a Lilian, mientras que Kerly y José Ángel a Fer de la Mora para estar condenados.
¿Quiénes son los seis condenados?
Así, los seis guerreros condenados son:
- Roy
- Farid
- José Ángel
- Frida
- Fer de la Mora
- Lilian
Uno de ellos será quien abandone la contienda el próximo domingo 14 de junio cuando los conductores anuncien a quien tendrá que salir del programa de acuerdo a los votos del público.
Este domingo 7 de junio fueron condenados dos leones y dos cobras de acuerdo a la tabla de rendimiento: los dos de cada grupo con menor puntaje se fueron a la zona de extinción junto con un integrante de cada equipo nominado por el líder del contrario.
Vota aquí por tu guerrero favorito
Tú tienes la oportunidad de salvar a uno de estos seis guerreros para evitar la eliminación: ENTRA AQUÍ Y VOTA POR TU FAVORITO.
La votación estará abierta de domingo a viernes y tú puedes votar diario por quien prefieras. Quien reciba el menor número de votos será eliminado el próximo 14 de junio en vivo por ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’.
Entra al sitio oficial de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ y entérate de todo lo que pasa en el reality extremo.