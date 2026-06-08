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Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Frida Urbina abandona 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ tras fuerte lesión

Frida sorprende a los guerreros al anunciar en vivo que deberá salir de la competencia.

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Por:Univision
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Video Frida Urbina sufre TREMENDA LESIÓN en la prueba en que competía contra Lilian

‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ vive la baja de una de sus guerreras a una semana de su estreno: Frida Urbina anuncia su salida del reality extremo tras una lesión que sufrió en una de las competencias de la gala de este domingo 7 de junio.

La integrante de las Cobras cayó de uno de los retos ocasionándole una severa lesión en la pierna y, tras ser revisada, en la emisión de hoy anunció su salida del programa.

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“Quiero agradecerle a todas las personas que me han apoyado y que me han mandado mensajes a mis redes sociales. También quiero agradecerle a la producción, inicialmente por la oportunidad de ser guerrera y por los cuidados que me han dado”.

Frida Urbina
Frida Urbina
Imagen TelevisaUnivision


Lambda la cuestionó si esto la haría salir de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ y ella, casi en lágrimas, confesó que le duele mucho tener que dejar a sus Cobras.

“Dios sabe cómo hacer las cosas y me toca resignarme, pero aquí voy a estar con las cobras apoyándolos; también a los leones y bueno, que sirva de experiencia no?”

Los conductores anunciaron que muy pronto conoceremos al guerrero que sustituirá a Frida en la contienda y se una a las Cobras.

Mientras puedes votar para salvar a tu condenado favorito en el sitio oficial de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’. Recuerda que los 6 condenados esta semana son: Roy, Farid. Lilian, José Ángel, Frida y Fer de la Mora.

VOTA AQUÍ PARA SALVAR A TU GUERRERO FAVORITO.

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