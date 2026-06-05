Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Perfecto advierte con jugar sucio en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ Perfecto se molesta con la actitud de los los Leones y así reacciona en vivo

Video Perfecto se calienta y acusa juego sucio y agresiones de Leones contra Cobras

‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ cada vez está más intenso y emocionante gracias a los enfrentamientos que se viven entre los Leones y las Cobras y, en la emisión de este jueves 4 de junio, Perfecto, una de las Cobras, exigió respeto ante los ataques de los Leones.

Al final de uno de los retos de la noche, Perfecto tomó el micrófono para acusar a Lilian de haber empujado a una de sus compañeras.

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“Quiero saber si se permiten aquí las agresiones físicas porque Lilian empujó a Frida, y si se permiten de ahora en adelante voy a empujar gente”.

Héctor Perfecto Imagen TelevisaUnivision



Perfecto solicitó la revisión de las cámaras y tanto Cynthia Urías como Lambda García, conductores del programa, pidieron a la producción la revisión para asi controlar al guerrero.

Tras una revisión en vivo, los conductores determinaron que no hubo agresión y Cynthia Urías comentó que más bien fue como en el fútbol. que chocas para poder avanzar.

“No pasa nada, de ahora en adelante jugamos al fútbol”, respondió Perfecto al no estar de acuerdo con la decisión.

Cynthia Urías trató de controlar a Perfecto. Imagen TelevisaUnivision



Tanto Lambda como Cynthia recordaron a los guerreros la importancia un manejo emocional y no dejarse llevar por cualquier cosa.

¿Cómo va la tabla de rendimiento de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’?

Cada uno de los guerreros va sumando puntos en la tabla de rendimiento para convertirse no solo en los más destacados del reality, sino también para evitar la nominación y entrar a la zona de extinción.

Los dos participantes de cada grupo que obtengan a la semana la menor cantidad de puntos serán condenados y podrían salir tras recibir el menor número de votos por el público.

Recuerda que tu voto es parte importante del programa. Tú podrás votar para salvar a tu guerrero favorito.

Hasta ahora, la tabla de rendimiento va así:

Así va la tabla de rendimiento. Imagen TelevisaUnivision

Así van los puntos de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’

Los Leones consiguieron su segunda victoria consecutiva y así tomaron impulso en la competencia tras una jornada marcada por revisiones reglamentarias, polémicas y un dominio claro durante la segunda mitad de la transmisión.

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