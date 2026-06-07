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Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

¿Qué equipo ganó la primera semana de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’?

Tras una larga contienda este domingo 7 de junio, uno de los equipos se coronó esta noche y aquí te contamos quién fue

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Por:Univision
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Video ¡VELOCIDAD y POTENCIA! Azul y Janice tienen cierre dramático en la competencia

El arranque de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ concluyó de manera cardiaca al coronar a los Leones como el equipo ganador de esta etapa y colocarse, hasta ahora, en el primer lugar de la contienda.

Rumbo al final del programa de este 7 de junio, Cynthia Urías y Lambda García llamaron a los capitanes para elegir a los dos hombres y dos mujeres de su equipo que quieren que compitan en la pista final.

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Mamba de los Leones eligió a Roy, Jhan, Azul y Camila, mientras que Nano de las Cobras a Asaf, Lauro, Arantza y Fer de la Mora.

De acuerdo con los conductores, los 8 guerreros deberán recorrer retos en los cuatro circuitos: velocidad, exterior, alberca y el set principal. Además, el equipo ganador tirará el dado y los puntos serán triples.

Al final fueron los Leones quienes tocaron la campana y se lucieron en la competencia.

Los Leones han cerrado una semana gloriosa
El Zar


Por los puntos triples, los Leones obtuvieron 450 puntos en este último reto. Hasta el momento, los Leones llevan 5150 puntos contra 3500 de las Cobras.

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Imagen TelevisaUnivision

Cynthia sorprendió a todos con el sobre que contiene el ganador de la semana y así anunció 10 mil dólares para los Leones.

Sigue más noticias de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ en el sitio oficial del reality extremo.

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