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Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

¿Cómo votar en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’? ¡Salva a tu favorito!

Tú podrás elegir al guerrero que quieres que continúe en la contienda de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': Te contamos todo

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Por:Univision
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Video ¿Qué se necesita para ser un guerrero? Nicola Porcella te lo cuenta

El público forma parte importante de la competencia de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ pues con su voto podrá decidir quién continúa en el reality y con ello eliminar a uno de los guerreros.

PARA VOTAR ENTRA AQUÍ.

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Esto sucederá todos los domingos y aquí te contamos todos los detalles para que formes parte de este gran programa.

¿Cuándo, dónde y cómo votar en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’?

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Todos los domingos, después de una semana de ardua competencia y de enfrentamientos entre los Leones y las Cobras, los guerreros van sumando puntos por equipo y en la tabla de rendimiento por participante.

De acuerdo con Lambda García y Cynthia Urías, conductores del programa, los que tengan menos puntos entran a la zona de extinción.

Serán los 2 Leones y las 2 Cobras con menor rendimiento quienes entren a la tabla. Luego, los conductores pedirán al capitán de cada equipo que nomine a un guerrero del equipo contrario para que, en total, sean 6 los guerreros que se conviertan en condenados y se enfrenten a la eliminación.

Este domingo 7 de junio conoceremos a los 4 primeros condenados para así abrir la votación en el sitio oficial del programa y que el público empiece a emitir su voto.

Este voto es POSITIVO, por lo que deberás elegir al guerrero que quieres que continúe en la contienda.

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Imagen TelevisaUnivision

PARA VOTAR ENTRA AQUÍ.

Luego podrás volver a votar de lunes a viernes durante la emisión del programa.

La votación está abierta para Estados Unidos, México y algunos países de Latinoamérica.

No lo dudes y vota por tu guerrero favorito de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’.

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