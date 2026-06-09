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Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

¿Cuándo votar en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'? Toma nota y salva a tu favorito

¿Tienes dudas de cuándo, dónde y cómo votar? Aquí te contamos todo

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Por:Univision
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Video ¡Frida será remplazada y comparte su sentir tras quedar fuera de la competencia!

'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' arranca su segunda semana de competencia con seis condenados que podrían abandonar el reality show este próximo domingo 14 de junio en la gala del programa por Univision.

Roy, Farid, José Ángel, Kerly, Fer de la Mora y Lilian están en la zona de extinción de esta semana y solo uno de ellos saldrá. La decisión quedará en manos del público, quien, con su voto, eligirá a su favorito y quien menos obtenga será eliminado.

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¿Cuándo votar en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Las votaciones de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' se abrirán todos los domingos una vez conocidos a todos los condenados de la noche y se cerrarán hasta el siguiente domingo cuando lo indiquen los conductores.

Así que tienes todos los días para emitir 10 votos diariamente. Solo recuerda que tu voto es positivo y debes seleccionar a tu favorito del programa.

'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
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Imagen TelevisaUnivision

¿Dónde votar en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Para votar, debes entrar al sitio oficial de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' en el apartado de Vota, donde aparecerá una pantalla con todos los condenados. Solo debes seleccionar a tu favorito y esperar unos segundos para emitir tu segundo voto y así consecutivamente hasta dar 10 votos, que pueden ser a una misma persona o, si quieres, puedes repartirlos como prefieras.

VOTA AQUÍ PARA SALVAR A TU CONDENADO FAVORITO DE ESTA SEMANA.

Sigue más noticias de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' en el sitio oficial del programa.

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