Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales ¿Cuándo votar en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'? Toma nota y salva a tu favorito ¿Tienes dudas de cuándo, dónde y cómo votar? Aquí te contamos todo

Video ¡Frida será remplazada y comparte su sentir tras quedar fuera de la competencia!

'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' arranca su segunda semana de competencia con seis condenados que podrían abandonar el reality show este próximo domingo 14 de junio en la gala del programa por Univision.

Roy, Farid, José Ángel, Kerly, Fer de la Mora y Lilian están en la zona de extinción de esta semana y solo uno de ellos saldrá. La decisión quedará en manos del público, quien, con su voto, eligirá a su favorito y quien menos obtenga será eliminado.

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¿Cuándo votar en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Las votaciones de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' se abrirán todos los domingos una vez conocidos a todos los condenados de la noche y se cerrarán hasta el siguiente domingo cuando lo indiquen los conductores.

Así que tienes todos los días para emitir 10 votos diariamente. Solo recuerda que tu voto es positivo y debes seleccionar a tu favorito del programa.

'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' Imagen TelevisaUnivision

¿Dónde votar en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?