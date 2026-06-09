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Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Kerly se ausenta de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’: Aquí la razón

Kerly, de las Cobras, no estuvo este martes en la competencia de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’

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Por:Univision
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Video ¡Frida será remplazada y comparte su sentir tras quedar fuera de la competencia!

‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ inició este martes 9 de junio con más enfrentamientos entre los Leones y las Cobras, pero Lambda García y Cynthia Urías arrancaron el programa con una noticia impactante.

Kerly Ruiz, de las Cobras, no participará esta noche en la emisión debido a una lesión en el codo.

Kerly Ruiz
Kerly Ruiz
Imagen TelevisaUnivision

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“Hoy no la vamos a ver mucho en acción porque queremos cuidarla, porque al final de cuentas para Nano, como para la producción y como para nosotros, lo más importante es cuidar a nuestros participantes”, dijeron los conductores.

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Esto no significa que Kerly abandonaría el programa como Frida, sino que se recuperaría para pronto volver a la contienda.

Hay que recordar que Kerly es una de las condenadas de esta semana y podría abandonar este domingo la competencia. Si no quieres que esto suceda, VOTA AQUÍ para salvarla y que continúe en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’.

Recuerda que puedes votar todo el día de lunes a viernes en el sitio oficial del reality.

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