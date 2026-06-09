Kerly se ausenta de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’: Aquí la razón
Kerly, de las Cobras, no estuvo este martes en la competencia de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’
‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ inició este martes 9 de junio con más enfrentamientos entre los Leones y las Cobras, pero Lambda García y Cynthia Urías arrancaron el programa con una noticia impactante.
Kerly Ruiz, de las Cobras, no participará esta noche en la emisión debido a una lesión en el codo.
“Hoy no la vamos a ver mucho en acción porque queremos cuidarla, porque al final de cuentas para Nano, como para la producción y como para nosotros, lo más importante es cuidar a nuestros participantes”, dijeron los conductores.
Esto no significa que Kerly abandonaría el programa como Frida, sino que se recuperaría para pronto volver a la contienda.
Hay que recordar que Kerly es una de las condenadas de esta semana y podría abandonar este domingo la competencia. Si no quieres que esto suceda, VOTA AQUÍ para salvarla y que continúe en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’.
Recuerda que puedes votar todo el día de lunes a viernes en el sitio oficial del reality.