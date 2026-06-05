Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales ¿Qué premio se lleva el ganador de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’? Cynthia Urías destapó el premio que se lleve el máximo ganador del reality extremo

Video Nicola y los Leones RECLAMAN una supuesta TRAMPA por parte de las Cobras

La emisión de este viernes 4 de junio de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ puso a temblar a todos los leones y a todas las cobras por ganar cada uno de los retos impuestos en la competencia.

En este impactante capítulo, los Leones tomaron una destacada ventaja ante sus competidoras las Cobras y la tabla de puntos quedó de la siguiente manera:

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- Leones: 3900 puntos

- Cobras: 2750 puntos

Con una diferencia de 1150 puntos, los Leones llevan la delantera en la primera semana del reality.

¿Qué se llevará el ganador de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’?

Al final del episodio, Cynthia Urías reveló en pleno escenario y frente a toda la audiencia que uno de los equipos se llevará la cantidad de 10 mil dólares por ganar ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’. volviendo más competitiva aún la contienda.

Cada domingo, los guerreros con menor puntos de la tabla de rendimiento entrarán a la zona de extinsión convirtiéndose en condenados en abandonar el programa y será el público el encargado de salvar a su guerrero favorito a través del voto.

Podrás votar desde México, Estados Unidos y el resto de Latinoamérica en el sitio oficial de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’.