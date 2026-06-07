Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Vota AQUÍ para salvar a tu guerrero favorito de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ Entra aquí y elige al guerrero que quieres que siga en la contienda del reality extremo

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¡La competencia por sobrevivir en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ ha comenzado! Está en tus manos decidir quién sigue en el reality show con solo entrar al sitio oficial y votar por tu guerrero favorito.

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¿Dónde votar en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’?

Para emitir tu voto, solo debes entrar al sitio oficial de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ en la sección vota, donde encontrarás a los ‘condenados’ de este domingo.

Tú podrás elegir al guerreros que quieres que continúe en la contienda, quien reciba el menor número de votos será eliminado del programa.

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Imagen TelevisaUnivision

¿Cuándo podrás votar?

La votación se abre todos los domingos cuando los conductores lo indiquen y se cerrará a las 12:30P/11:30C por Univision.

Podrás volver a votar de lunes a viernes desde las 7:30P/6:30C hasta las 12:30P/11:30 C.

No dudes en participar pues con tu voto podrá seguir el guerrero en la contienda.