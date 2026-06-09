Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales ¿Qué pasó en Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales? Te contamos todo ¿Quién ganó este lunes en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' y quién salió del reality? ¡Entérate!

Video Cobras ganan en Catapultas pero quedan muy abajo en el marcador final

La segunda semana de Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales comenzó con los marcadores reiniciados y con una noticia que marcó por completo la emisión: la salida definitiva de Frida del equipo Cobras.

Tras el accidente que sufrió durante la Gala Dominical, la competidora apareció en una cápsula para confirmar que los estudios médicos determinaron una fractura de peroné, lesión que la obliga a abandonar la temporada.

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Más adelante, Frida apareció en el foro en silla de ruedas para despedirse temporalmente de sus compañeros, agradecer el apoyo recibido y enviar un mensaje positivo a la audiencia que la ha acompañado durante su paso por la competencia.

Frida abandona Garra vs Veneno tras fractura de peroné

La salida de Frida se convirtió en uno de los momentos más emotivos del programa. La integrante de Cobras habló con sus compañeros y dejó claro que, aunque su participación termina antes de lo esperado, se va agradecida por la experiencia y por las muestras de cariño.

El momento también abrió paso a una conversación que generó varias reacciones dentro del foro: el apoyo que Nano le brindó a Frida durante las horas posteriores al accidente.

Lambda García retomó algunas publicaciones que Frida compartió en redes sociales, donde Nano aparecía cuidándola, lo que provocó bromas entre los conductores y participantes sobre un posible acercamiento sentimental entre ambos.

Aunque el tema se tomó con humor, la escena mostró una faceta más cercana y emotiva de la convivencia entre los competidores de Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales.

La producción confirmó, además, que el próximo miércoles ingresará una nueva integrante para ocupar el lugar vacante que deja Frida dentro del equipo Cobras.

Video ¡Frida será remplazada y comparte su sentir tras quedar fuera de la competencia!

Leones y Cobras arrancan la segunda semana con marcadores reiniciados

En la parte deportiva, Leones y Cobras comenzaron una nueva semana desde cero. Desde los primeros circuitos, ambos equipos buscaron tomar ventaja y demostrar que estaban listos para dejar atrás lo ocurrido en la semana anterior.

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Cobras logró mantenerse en la pelea durante buena parte de la jornada e incluso consiguió empatar el marcador general 400 a 400 tras imponerse en ambas versiones de Demoledora Matemática.

Sin embargo, Leones respondió rápidamente y recuperó el control de la competencia. A partir de ese momento, el equipo comenzó a construir una ventaja que ya no volvería a perder.

Una de las figuras más destacadas de la noche fue Mamba, quien participó en varias victorias clave para Leones y ayudó a inclinar el marcador a favor de su equipo.

Roy gana una carrera clave tras revisión de Memo Corral

Uno de los momentos de mayor tensión llegó durante el Circuito Largo, cuando Roy consiguió una victoria frente a Héctor Perfecto.

Sin embargo, el resultado fue sometido a revisión por una posible omisión de obstáculo. La competencia se detuvo por unos minutos mientras se revisaban las imágenes para determinar si el punto era válido.

Después de analizar el recorrido, Memo Corral confirmó que la carrera de Roy era válida, por lo que los puntos fueron otorgados a Leones.

La decisión fue clave para mantener el impulso del equipo y reforzar su dominio en el cierre de la jornada.

Video Fer de la Mora es una calculadora humana en la Demoledora Matemática

¿Quién ganó ayer en Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales?

La jornada terminó con victoria para Leones, que se impuso a Cobras con marcador final de Leones 1500 puntos y Cobras 900 puntos.

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Con este resultado, Leones inició con fuerza la segunda semana de competencia, mientras que Cobras deberá reorganizarse tras la salida de Frida y la llegada de una nueva integrante.

Al final del programa, los conductores recordaron que continúan abiertas las votaciones para los integrantes que se encuentran en Zona de Extinción.

Por Leones, los participantes en riesgo son:

Roy

Farid

Lilian

Por Cobras, los competidores en Zona de Extinción son:

José Ángel

Kerly

Fernanda de la Mora

La decisión del público será clave para definir qué participantes continúan en la competencia y quiénes podrían estar en peligro de abandonar Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales.

Con una salida inesperada, una nueva integrante por llegar y una victoria contundente de Leones, la segunda semana comenzó con emociones intensas y una competencia que promete ponerse cada vez más fuerte.