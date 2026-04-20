Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales ‘Guerreros’ está de regreso con nuevo nombre y nueva temporada: Esto es lo que sabemos Tras dos exitosas temporadas, ‘Guerreros’ está de regreso con un nuevo nombre y muchas sorpresas para Univision... ¡Y ya tiene fecha de estreno!

Video Estos son los famosos (y algunos familiares) que formarán parte de Guerreros 2020

En 2020, tras ser un éxito en Perú, el reality show ‘Guerreros’ llegó a México, donde personalidades conocidas de la pantalla chica, además de deportistas e influencers, se sumaron al reality show que se transmitía completamente en vivo.

Tras dos exitosas temporadas, ‘Guerreros’ se muda de canal con un nuevo nombre y muchas sorpresas.

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‘Guerreros’ está de regreso con un nuevo nombre y ya tiene fecha de estreno

Para esta nueva edición, el reality show cambia de nombre a ‘Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales’.

¿De qué se trata? Dos equipos, Cobras y Leones, tratarán de ejecutar sus mejores estrategias y dar su mayor esfuerzo para poder vencer a su oponente, pero no será tan fácil, ya que deberán atravesar complicados circuitos que los pondrán al límite.

El reality show ‘Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales’ se estrenará el 2 de junio por Unimas (de lunes a viernes) y el 7 de junio por Univision a las 8p.m./7c. ¡Sigue al pendiente de las redes sociales para enterarte de todos los detalles!

Guerreros 2020 y 2021: Este fue su paso por Canal 5

La primera temporada de ‘Guerreros’ se estrenó el 15 de junio de 2020, mientras que el segundo ciclo comenzó a transmitirse el 7 de junio de 2021 por Canal 5.

“Tiene características de varios géneros que lo hacen único; es totalmente en vivo, lo que le da una particularidad, pues generalmente este tipo de shows son grabados. Eso le da adrenalina, un sentir y ritmo diferente, además de que tiene competencias de resistencia de alto impacto”, dijo Magda Rodríguez, la productora de la primera temporada, previo a su gran estreno, en entrevista a Las Estrellas.

¡Así se vivieron las primeras dos temporadas de Guerreros para TelevisaUnivision! Imagen TelevisaUnivision



Tania Rincón y Mauricio Barcelata fueron los conductores de ambas temporadas, mientras que Carlos Aguilar, mejor conocido como ‘El Zar’ era el encargado de narrar cada uno de los enfrentamientos entre las Cobras y Los Leones, y hasta le otorgó apodos a varios de los participantes.

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Macky González, Memo Corral, Nicola Porcella, Brandon Castañeda, Agustín Fernández, Brenda Zambrano, Guty Carrera, Ferka, Christian Estrada, Aurélie Garzonio, Diego Montu, Reno Rojas, Julio Ron, Luis Caballero, Jeff Kellerman, Yann Lobo Martín y Ella Bucio fueron algunas de las celebridades que pasaron por este reality show.

¡Así se vivieron las primeras dos temporadas de Guerreros! Imagen TelevisaUnivision