Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales ¿Dónde y a qué hora ver ‘Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales’? El reality de competencia se transmitirá en vivo seis días a la semana por UNIMÁS y Univision; también estará disponible en ViX

Video ¿Fuerza física o mental? Lambda García y Cynthia Urías apuestan por Garra vs. Veneno

‘Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales’ está listo para encender la pantalla con una competencia llena de fuerza, estrategia, adrenalina y mucha emoción en vivo.

El nuevo reality de competencia llegará con una propuesta multiplataforma que permitirá a la audiencia seguir cada duelo en tiempo real, seis días a la semana, a través de UNIMÁS, Univision y ViX.

PUBLICIDAD

La adrenalina comenzará el martes 2 de junio con una transmisión completamente en vivo por UNIMÁS, mientras que las galas estelares se vivirán los domingos por Univision, con retos decisivos, nominaciones y expulsiones que cambiarán el destino de los participantes.

¿A qué hora empieza ‘Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales’?

El estreno de ‘Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales’será el martes 2 de junio a las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro por UNIMÁS.

A partir de esa fecha, el reality tendrá emisiones de lunes a viernes por UNIMÁS, completamente en vivo, para que los fans puedan seguir la intensidad de la competencia sin filtros y en tiempo real.

Además, la emoción continuará cada domingo con las galas estelares en vivo por Univision, a partir del 7 de junio a las 8 p.m. Este.

Video ¡TIRANDO VENENO! Frida duda que Lilian tenga CORAZÓN DE LEONA porque su novio fue un COBRA

¿Dónde ver ‘Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales’?

La transmisión de ‘Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales’ estará dividida entre dos cadenas principales:

De lunes a viernes:

El reality se transmitirá en vivo por UNIMÁS a las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro.

Domingos:

Las galas estelares se verán en vivo por Univision a partir del 7 de junio a las 8 p.m. Este.

Streaming:

La competencia también estará disponible completamente EN VIVO en ViX Estados Unidos.

Con este formato, la audiencia podrá vivir la competencia durante casi toda la semana y no perderse ningún momento clave de los equipos.

Video ¿Qué se necesita para ser el mejor guerrero? Lambda García te lo cuenta

¿De qué trata ‘Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales’?

‘Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales’ reunirá a 26 atletas de alto rendimiento, quienes se enfrentarán en pruebas físicas, desafíos mentales y dinámicas llenas de tensión.

PUBLICIDAD

La competencia dividirá a los participantes en dos equipos: Cobras y Leones, cada uno con 13 guerreros dispuestos a luchar por la victoria.

El reality no solo pondrá a prueba la fuerza y la resistencia de sus competidores, también incluirá momentos de humor, música y desafíos de baile, con una propuesta pensada para disfrutarse en familia.

Cada domingo, las galas estelares prometen elevar la emoción con retos de alto impacto, nominaciones y expulsiones decisivas que podrían cambiar por completo el rumbo de la competencia.

¿Quiénes son los conductores de ‘Garra vs. Veneno’?

El programa será presentado por Lambda García, quien estará al frente de las Cobras, y Cynthia Urías, quien representará a los Leones.

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Imagen TelevisaUnivision

A ellos se suma la narración de Carlos Aguilar “El Zar”, cuya voz acompañará cada duelo en el campo de batalla con su característico estilo.

Además, la cobertura digital estará encabezada por Gina Holguín y Nicola Porcella, quienes liderarán contenido exclusivo para los fans con preshow, transmisión en vivo y postshow diario a través de plataformas digitales.

Con su formato en vivo, sus equipos de alto rendimiento y una cobertura digital diaria, ‘Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales’ se convertirá en una de las competencias más comentadas de la temporada.