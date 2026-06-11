Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales ¿Cómo va hoy 11 de junio la tabla de rendimiento de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'? Cobras vivió una noche intensa con el debut de Valeria Masini, una remontada clave y un fuerte enfrentamiento entre Asaf y Mamba.

Video ¡Refuerzo Cobra! Valeria Masini llega en el lugar de Frida a Garra vs. Veneno

La mitad de la semana llegó con una emisión cargada de emoción en Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales. Aunque Leones logró conservar el liderato general durante prácticamente todo el programa, Cobras protagonizó una de sus mejores reacciones recientes y dejó claro que no piensa rendirse tan fácilmente.

La jornada tuvo de todo: nuevo refuerzo internacional, remontada en el marcador, revisiones arbitrales, puntos anulados y un cierre de alta tensión que dejó listo el terreno para el temido “Tiro”.

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La gran noticia de la noche fue la llegada de Valeria Masini, guerrera puertorriqueña que se integró oficialmente a Cobras para ocupar el lugar vacante que dejó Frida tras su salida de la competencia.

Valeria Masini debuta en Cobras tras la salida de Frida

Valeria Masini fue presentada como el nuevo refuerzo de Cobras y su llegada generó expectativa inmediata entre sus compañeros y rivales.

La competidora cuenta con experiencia en cuatro temporadas de Guerreros Puerto Rico, por lo que su incorporación representa una apuesta importante para el equipo que necesitaba recuperar fuerza después de la baja de Frida.

Su debut no pasó desapercibido. Valeria consiguió una victoria en su primer juego y rápidamente comenzó a mostrar carácter dentro de la competencia. Sin embargo, también quedó sembrada una posible rivalidad con Azul, quien logró imponerse en su segundo enfrentamiento directo de la noche.

Con su llegada, Cobras suma una nueva pieza que podría cambiar el ritmo del equipo en los próximos días.

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Cobras recorta distancia y presiona a Leones

En lo deportivo, Leones mantuvo la ventaja general durante buena parte de la emisión, pero Cobras encontró un momento clave para acercarse peligrosamente en el marcador.

El equipo venenoso tuvo una actuación colectiva muy sólida en Circuito de Velocidad Extrema, prueba en la que logró reducir una diferencia que parecía complicada. Gracias a ese impulso, Cobras llegó a colocarse a solo 400 puntos de Leones.

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La reacción encendió los ánimos del equipo y puso presión sobre los felinos, quienes tuvieron que responder en la recta final para evitar que la remontada se saliera de control.

Aunque Cobras mostró una de sus mejores versiones recientes, Leones logró recuperar estabilidad en los momentos decisivos y mantuvo el liderato general.

La emisión también estuvo marcada por varias revisiones arbitrales y decisiones que provocaron tensión entre los equipos.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando Perfecto acusó una posible salida anticipada de Farid, lo que obligó a revisar la jugada. Tras el análisis, producción corrigió el resultado, generando reacciones entre los competidores.

Minutos después llegó una nueva revisión, ahora con un punto que inicialmente había sido otorgado a Cobras. Después de analizar la situación, el punto fue anulado por completo, aumentando la sensación de polémica dentro del foro.

Las decisiones del Coach Memo volvieron a colocarse en el centro de la conversación, especialmente porque cada punto pesaba demasiado en una jornada donde Cobras intentaba acercarse a Leones.

Mamba y Asaf protagonizan el momento más tenso de la noche

El cierre emocional de la emisión llegó durante Fuerza Extrema, cuando Mamba venció a Asaf en una prueba que terminó encendiendo los ánimos.

Después de la derrota, las declaraciones entre competidores provocaron una discusión que rápidamente escaló y terminó involucrando a integrantes de ambos equipos.

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La tensión creció tanto que Cynthia tuvo que intervenir directamente para cortar el intercambio y poner orden en el foro.

Su intervención dejó uno de los momentos más fuertes de la noche, pues cerró la discusión con una advertencia que cambió por completo el ambiente rumbo a la siguiente emisión: “Mañana hay Tiro”.

¿Quién dominó la competencia entre Leones y Cobras?

Aunque Cobras tuvo una reacción importante y logró acercarse en el marcador gracias a su desempeño en Circuito de Velocidad Extrema, Leones consiguió mantener la ventaja general y llegar con mayor control a la parte final del programa.

La noche dejó claro que los felinos siguen fuertes, pero también que Cobras puede convertirse en una amenaza real si logra sostener el nivel que mostró durante los momentos clave de la emisión.

Además, con la llegada de Valeria Masini, el equipo de Cobras podría encontrar una nueva energía para enfrentar las próximas pruebas.

Así va la tabla de rendimiento de cada uno de los guerreros del programa:

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Imagen TelevisaUnivision