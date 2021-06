Problemas de riñones y pómulos fracturados, las secuelas que enfrentan las presuntas víctimas de Remmy Valenzuela

" Casi la mata, mi padre Dios es tan grande, tan grande, que no sé por qué no la mató, la verdad. Porque por los golpes que tiene, el estrangularla, atarla, oiga, eso ya es mucho", afirmó. "Cuando la miraba con sus marcas, no paraba de llorar, la miraba y me sentía tan mal, ¿por qué, por qué hacerle eso a una niña?", relató la mujer.