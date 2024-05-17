TV SHOWS
el extrano retorno de diana salazar
El Extraño Retorno de Diana Salazar

El Extraño Retorno de Diana Salazar, una épica historia de amor atemporal llega a ViX

ViX trae de vuelta una joya de la época dorada de las telenovelas mexicanas, una nueva adaptación de El Extraño Retorno de Diana Salazar, la icónica telenovela de finales de los años 80, ahora protagonizada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Por:
Univision
Video Tráiler: El extraño retorno de Diana Salazar

ViX, la plataforma de streaming, trae de vuelta una joya de la época dorada de las telenovelas mexicanas, una nueva adaptación de El Extraño Retorno de Diana Salazar, la icónica telenovela de finales de los años 80 protagonizada por Lucía Méndez. La serie ya la puedes ver aquí.

Este remake, que promete transportar a los espectadores a través del tiempo y el espacio, cuenta con un elenco estelar encabezado por Angelique Boyer y Sebastián Rulli. Juntos cautivarán a la audiencia con una historia de amor que desafía las barreras del tiempo y el espacio.

El Extraño Retorno de Diana Salazar

El Extraño Retorno de Diana Salazar habla sobre la existencia de almas gemelas cuyo vínculo trasciende los límites temporales, además de explorar la idea de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso el flujo del tiempo.

Quiénes son los actores de El Extraño Retorno de Diana Salazar

Angelique Boyer asume un desafío actoral sin precedentes al interpretar a dos personajes centrales: Diana Salazar, una mujer atormentada por descubrir el significado de sus constantes pesadillas, y Leonor de Santiago, una joven del siglo XVII cuyo destino está marcado por la tragedia.

Por su parte, Sebastián Rulli encarna a Mario y Eduardo, dos hombres cuyas vidas se entrelazan de manera misteriosa con las de Diana Salazar y Leonor de Santiago. Estos personajes encarnarán la persistencia del amor verdadero, luchando por conquistar los corazones de las protagonistas a través de los siglos.

La serie, filmada en locaciones impresionantes de Hidalgo, Morelos y el Estado de México, cuenta con un reparto estelar compuesto por talentosos actores como Arap Bethke, Cassandra Sánchez-Navarro, Lorena Graniewicz, Sergio Mur y Erick Chapa.

A partir de hoy, los amantes de las telenovelas y las historias de amor épicas tendrán la oportunidad de sumergirse en El Extraño Retorno de Diana Salazar de manera exclusiva en la plataforma de streaming ViX.

