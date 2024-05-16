Quién es quién en la nueva versión de El Extraño Retorno de Diana Salazar que transmitirá ViX

El estreno de la nueva versión de El Extraño Retorno de Diana Salazar será por ViX este 17 de mayo. Lo que originalmente fue una telenovela ahora será una serie que contará con las actuaciones de una de las parejas más queridas y reconocidas no sólo de la pantalla chica sino de la vida real, Angelique Boyer y Sebastián Rulli.

La novela original, producida por Carlos Tellez y transmitida en 1988, contó con las actuaciones de Lucía Méndez y Jorge Martínez en los roles protagónicos.

PUBLICIDAD

De qué trata El Extraño Retorno de Diana Salazar

Ambas historias están ambientadas en dos épocas diferentes, una de ellas está situada en el virreinato de la Nueva España, mientras que la otra en la época contemporánea.

La historia narra como Doña Leonor de Santiago, es acusada de bruja para luego ser quemada en la hoguera junto a su amor Don Eduardo Carbajal por la Santa Inquisición.

Siglos después, Doña Leonor reencarna en Diana, una mujer que busca encontrar la explicación a sus constantes pesadillas donde muere calcinada.

La nueva versión, que promete cautivar a la audiencia, tal y como lo hizo su antecesora a finales de los 80, cuenta con un reparto de actores tan talentoso como lo tuvo la original.

Te decimos quienes son los actores que dieron vida a los memorables personajes en la obra original y qué actores interpretan los mismos papeles en la nueva adaptación que se estrena por ViX este viernes 17 de mayo.

Angelique Boyer y Lucía Méndez como Diana Salazar y Doña Leonor de Santiago

Angelique Boyer y Lucía Méndez como Diana Salazar y Doña Leonor de Santiago en El Extraño Retorno de Diana Salazar. <br> <h2 class="cms-H2-H2"> </h2> Imagen MCP



En esta nueva adaptación, Angelique Boyer toma el papel que consolidó aún más la carrera de Lucía Méndez: Diana Salazar, la reencarnación de Doña Leonor de Santiago, una mujer que busca la verdad sobre las extrañas pesadillas que la acompañan.

Sebastián Rulli y Jorge Martínez como Mario Villareal / Don Eduardo de Carbajal

Sebastián Rulli y Jorge Martínez como Mario Villareal / Don Eduardo de Carbajal en El Extraño Retorno de Diana Salazar. Imagen MCP



Sebastián Rulli, al igual que Jorge Martínez a finales de los 80 en El Extraño Retornod e Diana Salazar, interpreta a Mario Villarreal / Don Eduardo Carbajal , el interés amoroso de otra vida de Diana con quien se reencontrará siglos tras experimentar juntos un trágico final

PUBLICIDAD

Lorena Graniewicz y Rosa María Bianchi como Malena Slazar (hermana de Diana)

Lorena Graniewicz y Rosa María Bianchi como Malena Slazar (hermana de Diana) en El Extraño Retorno de Diana Salazar. <br> Imagen MCP



Lorena Graniewicz le da vida a la inseparable y protectora Malena, hermana de Diana Salazar. En la versión original de 1988, Rosa María Bianchi tomó este rol, siendo este el tercer papel de su carrera artística en una novela.

Sergio Mur y Mario Casillas como Gonzalo

Sergio Mur y Mario Casillas como Gonzalo en El Extraño Retorno de Diana Salazar. Imagen MCP



En la nueva adaptación de El Extraño Retorno de Diana Salazar, Sergio Mur asume el papel de Gonzalo, personaje que a finales de los 80 fue interpretado por Mario Casillas. Gonzalo es el interés amoroso de Malena, desempeñando un rol crucial en el desarrollo de la trama romántica de la historia.

Mónica Dionne y Adriana Roel como la madre de Diana Salazar

Monica Dion y Adriana Roel como la madre de Diana Salazar en El Extraño Retorno de Diana Salazar. <br> Imagen MCP