El extraño retorno de Diana Salazar: ¿En qué terminó la temporada 2? ¡Ya viene la tercera!

El extraño retorno de Diana Salazar nos ha llenado de intriga y ahora llegará a ViX una tercera temporada que promete resolver varias dudas que nos dejó la segunda parte.

Pero, ¿en qué se quedó la temporada dos? ¿Qué pasó con Diana y Leonor, y con Mario y Eduardo? Aquí te lo recordamos.

¿Qué pasó con Leonor en la segunda temporada de El extraño retorno de Diana Salazar?

En la temporada 2 de El extraño retorno de Diana Salazar, Leonor de Santiago (Angelique Boyer) conoce al conde Lucas Treviño (Arap Bethke), su prometido.

Él está aferrado a conquistarla, a pesar de que sabe que el corazón de Leonor le pertenece a Eduardo Carvajal (Sebastián Rulli).

Durante ese tiempo, Leonor oculta a Eduardo en una cueva para evitar que lo condenen por sus crímenes. El conde Lucas descubre su secreto, pero decide apoyarla en su cometido. También la ayuda a proteger a una joven acusada de adorar a figuras paganas.

Todo se complica cuando llega a la Nueva España Inés Betancourt (Cassandra Sánchez Navarro), la esposa de Eduardo, quien busca limpiar el nombre de su marido, a quien cree muerto.

Cuando la reputación de Eduardo Carvajal recupera su prestigio, él sale de la cueva y sorprende a todos. Sin embargo, toma la decisión de no regresar a España con su esposa, pues ama a Leonor, a pesar de que ella está a punto de casarse con el conde Lucas.

¿Qué pasó con Diana en la segunda temporada de El extraño retorno de Diana Salazar?

En el tiempo presente de la segunda temporada de El extraño retorno de Diana Salazar, Diana (Angelique Boyer) enfrenta a Mario Villareal (Sebastián Rulli) por provocar que Joaquín (Arap Bethke) cerrara su consultorio. Está tan molesta, que le dice que están mejor separados.

Para empeorar las cosas, Joaquín tiene un accidente automovilístico y es ingresado al hospital, donde aparentemente Diana lo cura a través de sus poderes.

A la par, la hermana de Diana, Malena (Lorena Graniewicz), le muestra a la protagonista el cuadro que acaba de restaurar, el cual tiene el rostro de una mujer idéntica a ella, así como restos de sangre.

Diana manda a analizar el líquido y le enseña los resultados a Mario, quien se muestra escéptico ante la idea de que la coincidencia entre la sangre de la pintura y la de Diana sea del 99.9%. Además, él le cuenta esto a la doctora Irene Vallejo (Cassandra Sánchez Navarro), con quien tiene una relación.

Diana se molesta por ello, y se enoja tanto que provoca que Mario y ella se queden atrapados en una cámara de refrigeración de los laboratorios donde trabaja él. Casi mueren de hipotermia, pero son rescatados.

Una vez que Diana se recupera, Irene le anuncia que ha sido suspendida del hospital por realizarse pruebas de ADN en las instalaciones sin permiso de sus superiores.

¿En qué acabó la segunda temporada de El extraño retorno de Diana Salazar?

En la línea temporal del pasado, la boda entre Leonor y el conde Lucas es interrumpida porque él es acusado de adorar a ídolos falsos. Con sus poderes, Leonor protege a su prometido y logran escapar juntos. Después se refugian en la misma cueva donde antes estaba escondido Eduardo.

Pero pronto son capturados y Leonor es torturada con latigazos para que confiese su pecado de herejía. La última vez que vemos a Leonor en la temporada 2 de El extraño retorno de Diana Salazar es cuando los guardias la escoltan hacia lo que parece ser una inminente muerte.

Por otra parte, en el presente Diana decide internarse voluntariamente en un hospital psiquiátrico, luego de tener una pelea con Irene, en la que sin querer la atacó con sus poderes y también provocó que su hermana Malena tuviera complicaciones en su embarazo.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de El extraño retorno de Diana Salazar?