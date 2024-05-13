TV SHOWS
el extrano retorno de diana salazar
El Extraño Retorno de Diana Salazar

Angelique Boyer y Sebastián Rulli: su latente química en las novelas antes de El Extraño Retorno de Diana Salazar

Estos son los dramas que prepararon el terreno para el emocionante regreso de Angelique Boyer y Sebastián Rulli como pareja en 'El Extraño Retorno de Diana Salazar'. Explora las cautivadoras interpretaciones en sus novelas anteriores. No te pierdas el gran estreno de El Extraño Retorno de Diana Salazar este 17 de mayo por ViX.

Video Tráiler: El extraño retorno de Diana Salazar

Tras nueve años de amor y éxito dentro y fuera de la pantalla, Angelique Boyer y Sebastián Rulli vuelven a juntarse para trabajar en la nueva versión de la icónica novela de finales de los 80 protagonizada por Lucía Méndez, El Extraño Retorno de Diana Salazar.

No hay duda de que la química entre ellos es innegable y no es de extrañarse que ambos sean una de las parejas favoritas del público también en la ficción.

Desde su primera aparición juntos en Teresa se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo de las telenovelas.

Ahora, con el inminente estreno de su más reciente proyecto en conjunto, la nueva versión de E l Extraño Retorno de Diana Salazar, se espera que ambos enciendan la pantalla con su talento y pasión.

Gracias a que ambos se complementan y hacen una buena mancuerna, Angelique y Sebastián han protagonizado cuatro proyectos juntos que han contribuido a su consolidación y se han convertido en una de las parejas favoritas de la audiencia.

Teresa, su primer éxito

En 2010, Angelique Boyer y Sebastián Rulli protagonizaron la novela Teresa.
Imagen MCP


La historia laboral de una de las parejas románticas más sólidas del mundo del entretenimiento comenzó en 2010 en la novela Teresa disponible en ViX, una producción que fue todo un éxito gracias a la potente interpretación de Angelique como la ambiciosa Teresa, y Sebastián como Arturo.

Con dramas de amor, poder y sacrificio, esta novela marcó el inicio de una colaboración que prometía grandes emociones.

Lo Que la Vida Me Robó marcó su consolidación como pareja actoral

Lo Que la Vida Me Robó marcó su consolidación como pareja actoral.
Imagen MCP


Tres años después, en 2013, el público volvió a emocionarse con Lo que la Vida me robó, que ya puedes ver en ViX. Aquí, Angelique y Sebastián dieron vida a Montserrat y Alejandro, dos almas atrapadas en un torbellino de amor, ambición, dinero y sacrificio.

Tres veces Ana, la pareja vuelve a conquistar al público

En 2016 con Tres Veces Ana, Angelique deslumbró al interpretar a tres personajes distintos.
Imagen MCP


Pero la verdadera prueba de su versatilidad llegó en 2016 con Tres veces Ana. Angelique deslumbró al interpretar a tres personajes distintos, mientras que Sebastián le dio vida a Marcelo, el esposo de una de las Anas. Esta historia cuanta la historia de las trillizas idénticas cuyos destinos se ven afectados tra las desaparición deuna de ellas.

Vencer el pasado su cuarto proyecto juntos

<b>Vencer el pasado </b>Angelique le dio vida a Renata y Sebastián a Darío.
Imagen MCP


En 2021, llegó Vencer el pasado, una producción que no decepcionó en cuanto a drama y pasión.

Angelique como Renata y Sebastián como Darío nos recordaron por qué los amamos tanto: su capacidad para transmitir emociones genuinas en cada escena.

El Extraño Retorno de Diana Salazar los vuelve a reunir como actores

Angelique y Sebastián protagonizan la nueva versión de El Extraño Retorno de Diana Salazar.
Imagen MCP


Lo mejor está a punto de llegar. Después de cuatro proyectos juntos, Angelique y Sebastián se unieron una vez más en la esperada adaptación de El Extraño Retorno de Diana Salazar.

En esta nueva versión, interpretan a dos amantes cuya historia de amor trasciende siglos y líneas de tiempo. Desde el siglo XVII hasta el presente, su conexión es eterna, y nosotros estamos ansiosos por ver cómo exploran esta nueva aventura.

Sin duda, la historia de Angelique Boyer y Sebastián Rulli en la televisión es una de amor, pasión y éxito. Su química en pantalla es innegable, y estamos emocionados de ver su próxima colaboración.


