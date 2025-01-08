El Extraño Retorno de Diana Salazar: Angelique Boyer da vida a Leonor de Santiago y a Diana Salazar

La nueva versión del El Extraño Retorno de Diana Salazar, telenovela que fue un éxito en a finales de la década de los 80, llegó a Univision. Síguela los domingos a las 8P/ 7C y ve la serie completa y su segunda temporada en ViX.

PUBLICIDAD

Mira también: ellos son los personajes de El Extraño Retorno de Diana Salazar

Protagonizada por Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Arap Bethke, la trama explora el fascinante tema de las almas gemelas, esos lazos poderosos que trascienden el tiempo y el espacio.

La historia trata sobre el amor prohibido entre Leonor (Angelique Boyer) y Eduardo (Sebastián Rulli) dos almas que se reencuentran en diferentes épocas, mientras Diana (también interpretada por Angelique Boyer) se encuentra atrapada en un destino peculiar que desafía las leyes naturales.

Angelieque Boyer da vida a Leonor y a Diana en El Extraño Retorno de Diana Salazar

Angelique Boyer asume el papel de Diana Salazar, una obstetra de renombre cuya vida cotidiana se ve envuelta en un misterio. A primera vista, parece tener una vida normal y exitosa, pero bajo la superficie, su mente está plagada de sueños enigmáticos que la persiguen constantemente.

Guiada por su psicólogo Joaquín ( Arap Bethke) se aventura en un viaje para desentrañar el significado detrás de estos sueños, solo para descubrir que son portales a una vida pasada cargada de secretos oscuros y revelaciones impactantes.

En este viaje de autodescubrimiento, Diana despierta poderes latentes dentro de ella que nunca antes había reconocido.

Por otro lado, Leonor de Santiago es una muchacha nacida en una familia de abolengo que está a punto de casarse con el Conde Lucas de Treviño, sin embargo, la vida le tiene preparado otro destino pues al conocer a Eduardo de Carbajal se enamora a primera vista de él, desafiando no solo a las leyes sociales sino a sus propios padres.

PUBLICIDAD

De qué trata El Extraño Retorno de Diana Salazar protagonizada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli

La serie sigue la historia a través de los tiempos de Leonor y Eduardo, en la época actual Diana/ Mario, un amor prohibido entre dos almas que se reencuentran en diferentes épocas.

Diana se encuentra atrapada en un destino que desafía las leyes naturales, en medio de poderes extraordinarios y dilemas emocionales, Diana se encuentra dividida entre dos amores opuestos: Mario y Joaquín.

Este triángulo amoroso cuestiona la pasión, la lealtad y la redención. ¿Podrá el amor auténtico romper la maldición que acecha a Diana y desentrañar los enigmas de su destino?

La serie, producida por W Studios y dirigida por Luis Manzo, Pável Vázquez y Carlos Santos, promete cautivar al público con su intrigante narrativa y su elenco estelar.

Basada en el exitoso melodrama protagonizado por Lucía Méndez en 1988, esta nueva versión, desarrollada por Esther Feldman y Carlos Algara, será una experiencia televisiva emocionante y llena de misterio.