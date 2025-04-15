El final explicado de El extraño retorno de Diana Salazar T3: ¿Qué significa la última escena?

Video El Extraño Retorno de Diana Salazar: Ve AQUÍ el avance de la temporada 3

La temporada 3 de El extraño retorno de Diana Salazar llegó exclusivamente a ViX el pasado 11 de abril de 2025.

Con un total de 8 episodios nuevos, los personajes interpretados por Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Arap Bethke y Cassandra Sánchez Navarro nuevamente capturaron la atención de los fans de la serie.

Si te quedaron dudas de lo que pasó al final de esta tercera temporada ¡no te preocupes! aquí te explicamos.

Final explicado de El extraño retorno de Diana Salazar temporada 3: ¿Qué pasó con Leonor de Santiago?

En lo que respecta a la línea temporal del siglo XVII de El extraño retorno de Diana Salazar, Leonor de Santiago (Angelique Boyer) no se libró de las acusaciones de herejía que pesaban sobre ella. Por eso mismo, fue condenada a la hoguera, junto con Eduardo (Sebastián Rulli).

Cuando parecía que morirían, Leonor utilizó sus poderes para dejar ciegos a todos los presentes, creando la oportunidad perfecta para que ambos pudieran escapar, con la ayuda del conde Lucas (Arap Bethke).

Luego, junto a los padres de Leonor, crearon un plan para fugarse sin dejar rastro, pero este fue frustrado por Inés (Cassandra Sánchez Navarro).

Ella encerró a Leonor, Eduardo y Lucas en la mina de Zacatecas en la que estaban escondidos. Por si fuera poco, esparció pólvora en el lugar y les prendió fuego, provocando su muerte.

Antes de morir, Leonor alcanzó a ponerle una maldición a Inés, en la que además de condenarla a la reencarnación, la sometía a una eterna soledad.

Después de acabar con todos, Inés prosiguió a quitarse la vida en el final de la tercera temporada de El extraño retorno de Diana Salazar.

El extraño retorno de Diana Salazar Imagen ViX

Final explicado de El extraño retorno de Diana Salazar temporada 3: ¿Qué pasó con Diana?

En el tiempo presente, Diana Salazar (Angelique Boyer) finalmente tomó una decisión respecto a sus dos pretendientes. Ella habló con Joaquín (Arap Bethke) y le reveló que no podía haber una relación romántica entre ellos porque su corazón le pertenecía a Mario (Sebastián Rulli).

Aunque en un principio Mario rechazó estar al lado de Diana por no creer en sus poderes y en todas las cosas sobrenaturales que le pasaban, finalmente, a través de una visión en la mina de Zacatecas, él se dio cuenta de que todo era verdad.

Entonces Diana apareció en la mina, pues presintió que Mario estaba ahí. Él le aseguró que ahora sí le creía todo y sellaron su amor con un largo beso en el mismo lugar donde todo inició.

¿Qué significa la escena final de Irene en El extraño retorno de Diana Salazar temporada 3?

Si algo sorprendió del final de El extraño retorno de Diana Salazar , fue el destino de Irene.

En los últimos momentos de la tercera temporada se puede ver al personaje de Cassandra Sánchez Navarro hablando con su jefe, quien le comenta que deben revisar quién lo suplirá como director del hospital.

En ese preciso momento aparece un nuevo y misterioso personaje: un doctor con una larga barba, idéntico a Fray Rodrigo (Rubén Sanz), el malvado hermano del conde Lucas, quien le hizo la vida imposible a Leonor.

El extraño retorno de Diana Salazar Imagen ViX



Ahí termina la tercera temporada de El extraño Salazar y algunos fans están comentado en redes sociales que esto podría significar que, mientras que Diana, Mario y Joaquín ya cerraron los ciclos de Leonor, Eduardo y Lucas, Irene y este nuevo personaje aún deben pagar el pesado karma de Inés y Fray Rodrigo.

Esto se debe a que la doctora Irene no ha perdonado a Diana por todo lo que pasó y además la culpa de su posible destino (suicidarse, como ha ocurrido con las mujeres de su linaje). Diana, por el contrario, le pidió perdón a Irene y por fin está en paz con su pasado.

¿Habrá cuarta temporada de El extraño retorno de Diana Salazar?

La tercera temporada de El extraño retorno de Diana Salazar fue la última de la serie y, hasta el momento, no se ha informado de una cuarta temporada.