TV SHOWS
TV SHOWS
el extrano retorno de diana salazar
El Extraño Retorno de Diana Salazar

El final explicado de El extraño retorno de Diana Salazar T3: ¿Qué significa la última escena?

Si ya terminaste la tercera temporada de El extraño retorno de Diana Salazar y te quedaste con dudas sobre el final, aquí te explicamos todos esos emocionantes detalles.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Paloma Maldonado's profile picture
Por:Paloma Maldonado
Video El Extraño Retorno de Diana Salazar: Ve AQUÍ el avance de la temporada 3

La temporada 3 de El extraño retorno de Diana Salazar llegó exclusivamente a ViX el pasado 11 de abril de 2025.

Con un total de 8 episodios nuevos, los personajes interpretados por Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Arap Bethke y Cassandra Sánchez Navarro nuevamente capturaron la atención de los fans de la serie.

PUBLICIDAD

Si te quedaron dudas de lo que pasó al final de esta tercera temporada ¡no te preocupes! aquí te explicamos.

Final explicado de El extraño retorno de Diana Salazar temporada 3: ¿Qué pasó con Leonor de Santiago?

En lo que respecta a la línea temporal del siglo XVII de El extraño retorno de Diana Salazar, Leonor de Santiago (Angelique Boyer) no se libró de las acusaciones de herejía que pesaban sobre ella. Por eso mismo, fue condenada a la hoguera, junto con Eduardo (Sebastián Rulli).

Cuando parecía que morirían, Leonor utilizó sus poderes para dejar ciegos a todos los presentes, creando la oportunidad perfecta para que ambos pudieran escapar, con la ayuda del conde Lucas (Arap Bethke).

Luego, junto a los padres de Leonor, crearon un plan para fugarse sin dejar rastro, pero este fue frustrado por Inés (Cassandra Sánchez Navarro).

Ella encerró a Leonor, Eduardo y Lucas en la mina de Zacatecas en la que estaban escondidos. Por si fuera poco, esparció pólvora en el lugar y les prendió fuego, provocando su muerte.

Más sobre El Extraño Retorno de Diana Salazar

¿Qué enfermedad tenía Fray Rodrigo en El extraño retorno de Diana Salazar temporada 3?
2 mins

¿Qué enfermedad tenía Fray Rodrigo en El extraño retorno de Diana Salazar temporada 3?

El Extraño Retorno de Diana Salazar
El extraño retorno de Diana Salazar: ¿En qué terminó la temporada 2? ¡Ya viene la tercera!
3 mins

El extraño retorno de Diana Salazar: ¿En qué terminó la temporada 2? ¡Ya viene la tercera!

El Extraño Retorno de Diana Salazar
El extraño retorno de Diana Salazar: ¿Cuándo se estrena la temporada 3?
3 mins

El extraño retorno de Diana Salazar: ¿Cuándo se estrena la temporada 3?

El Extraño Retorno de Diana Salazar
El Extraño Retorno de Diana Salazar: el final de temporada explicado, ¿por qué Diana terminó en un psiquiátrico?
3 mins

El Extraño Retorno de Diana Salazar: el final de temporada explicado, ¿por qué Diana terminó en un psiquiátrico?

El Extraño Retorno de Diana Salazar
Leonor es castigada al ser acusada de adulterio, herejía y brujería
5:34

Leonor es castigada al ser acusada de adulterio, herejía y brujería

El Extraño Retorno de Diana Salazar
Irene consigue que Diana sea suspendida en el hospital
5:16

Irene consigue que Diana sea suspendida en el hospital

El Extraño Retorno de Diana Salazar
El Extraño Retorno de Diana Salazar: este domingo vive el gran final de temporada
3 mins

El Extraño Retorno de Diana Salazar: este domingo vive el gran final de temporada

El Extraño Retorno de Diana Salazar
La vida de Diana cuelga de un hilo
5:19

La vida de Diana cuelga de un hilo

El Extraño Retorno de Diana Salazar
Eduardo reaparece ante su esposa cuando todos lo creían sin vida
5:05

Eduardo reaparece ante su esposa cuando todos lo creían sin vida

El Extraño Retorno de Diana Salazar
Joaquín descubre que Diana es dueña de una misteriosa energía
4:45

Joaquín descubre que Diana es dueña de una misteriosa energía

El Extraño Retorno de Diana Salazar

Antes de morir, Leonor alcanzó a ponerle una maldición a Inés, en la que además de condenarla a la reencarnación, la sometía a una eterna soledad.

Después de acabar con todos, Inés prosiguió a quitarse la vida en el final de la tercera temporada de El extraño retorno de Diana Salazar.

El extraño retorno de Diana Salazar
El extraño retorno de Diana Salazar
Imagen ViX

Final explicado de El extraño retorno de Diana Salazar temporada 3: ¿Qué pasó con Diana?

En el tiempo presente, Diana Salazar (Angelique Boyer) finalmente tomó una decisión respecto a sus dos pretendientes. Ella habló con Joaquín (Arap Bethke) y le reveló que no podía haber una relación romántica entre ellos porque su corazón le pertenecía a Mario (Sebastián Rulli).

PUBLICIDAD

Aunque en un principio Mario rechazó estar al lado de Diana por no creer en sus poderes y en todas las cosas sobrenaturales que le pasaban, finalmente, a través de una visión en la mina de Zacatecas, él se dio cuenta de que todo era verdad.

Entonces Diana apareció en la mina, pues presintió que Mario estaba ahí. Él le aseguró que ahora sí le creía todo y sellaron su amor con un largo beso en el mismo lugar donde todo inició.

¿Qué significa la escena final de Irene en El extraño retorno de Diana Salazar temporada 3?

Si algo sorprendió del final de El extraño retorno de Diana Salazar, fue el destino de Irene.

En los últimos momentos de la tercera temporada se puede ver al personaje de Cassandra Sánchez Navarro hablando con su jefe, quien le comenta que deben revisar quién lo suplirá como director del hospital.

En ese preciso momento aparece un nuevo y misterioso personaje: un doctor con una larga barba, idéntico a Fray Rodrigo (Rubén Sanz), el malvado hermano del conde Lucas, quien le hizo la vida imposible a Leonor.

El extraño retorno de Diana Salazar
El extraño retorno de Diana Salazar
Imagen ViX


Ahí termina la tercera temporada de El extraño Salazar y algunos fans están comentado en redes sociales que esto podría significar que, mientras que Diana, Mario y Joaquín ya cerraron los ciclos de Leonor, Eduardo y Lucas, Irene y este nuevo personaje aún deben pagar el pesado karma de Inés y Fray Rodrigo.

Esto se debe a que la doctora Irene no ha perdonado a Diana por todo lo que pasó y además la culpa de su posible destino (suicidarse, como ha ocurrido con las mujeres de su linaje). Diana, por el contrario, le pidió perdón a Irene y por fin está en paz con su pasado.

PUBLICIDAD

¿Habrá cuarta temporada de El extraño retorno de Diana Salazar?

La tercera temporada de El extraño retorno de Diana Salazar fue la última de la serie y, hasta el momento, no se ha informado de una cuarta temporada.

Puedes ver las tres temporadas completas en ViX, el streaming en español más grande del mundo.

Relacionados:
El Extraño Retorno de Diana SalazarViX.SeriesAngelique BoyerSebastián Rulli

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD