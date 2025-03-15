El Extraño Retorno de Diana Salazar: este domingo vive el gran final de temporada

Este domingo 16 de marzo es el final de temporada de El Extraño Retorno de Diana Salazar a las 9P/ 8C por Univision. En medio de una búsqueda de respuestas, los personajes de Angelique Boyer y Sebastián Rulli han visto cómo su amor se enfrenta a una avalancha de obstáculos. Descubre a continuación cómo llegan al cierre de esta etapa.

Diana y Mario, al borde de la muerte en El Extraño Retorno de Diana Salazar



Enterada de que Mario fue capaz de contarle a Irene sobre el lazo que la une a 'La virgen del candil' y de que son la misma persona, Diana estalló en reclamos contra el científico. Esta vez su furia trajo graves consecuencias, pues mientras discutían en un laboratorio su energía provocó que uno de los circuitos de la puerta se quemara y quedaran encerrados.

Desesperados por salir, notaron que el mecanismo de congelación se había activado y que no podían escapar. Resignados trataron de protegerse con su calor mutuo. Ella aprovechó uno de sus últimos alientos para asegurarle que en el pasado se habían enamorado.

En ese instante, la seguridad del laboratorio apareció para auxiliarlos y conducirlos de emergencia al hospital, donde sorpresivamente Irene sería quien los recibiría. ¿Él finalmente le creerá que tienen una eternidad amándose?

Inés descubre el engaño de Eduardo en El Extraño Retorno de Diana Salazar



Mientras Eduardo de Carvajal permanecía oculto en una de las minas, su esposa Inés Betancourt aparecía en tierras de la Nueva España para abogar por él. Con un conducto firmado por el mismísimo rey Felipe IV ordenó que se detuviera al gobernador que se atrevió a robarle a la corona.

Sin embargo, la tristeza ocupó su corazón al enterarse del fallecimiento de su marido. Alterada por la noticia, el alivio regresó a su alma al ver a Eduardo de pie en el comedor de la familia de Santiago.

Pero su mayor decepción sería saber que Eduardo había sido acusado de adulterio. El culpable de revelar la ofensa fue fray Rodrigo, quien cegado por la rabia al ver sus negocios perdidos disfrutó la escena.

Intrigada por la identidad de la amante de su marido, Inés le suplicó que se la revelara. El representante de la Inquisición no lo dudó y con gusto le aclaró que se trataba de Leonor de Santiago.

¿Qué hará Inés con la confesión? ¿Buscará venganza?

Irene salva a Diana en El Extraño Retorno de Diana Salazar



Tras su hospitalización de emergencia, Diana requirió una transfusión de sangre difícil de conseguir. Pero fue la propia Irene quien se ofreció para ser su donadora. A pesar de su rivalidad, la doctora no dejó que la vida de su colega corriera más riesgo.

Frente a frente Diana quiso saber lo que Irene realmente siente por Mario o si solo es una venganza personal. ¿Será sincero el amor de Irene o Diana tendrá razón en el rencor que le guarda?

La boda de Leonor y Lucas en peligro en El Extraño Retorno de Diana Salazar



Conquistada por la caballerosidad y complicidad de Lucas de Treviño, Leonor decidió olvidarse del amor de Eduardo y entregarse al cariño del conde. Contentos celebrarían su boda en compañía de amistades y familiares.

No obstante, fray Rodrigo de Treviño apareció para interrumpir la boda y acusar a su hermano de herejía. El señalamiento dejó a todos sin palabras y sin saber lo que pasaría.

¿Qué sucederá con Lucas? ¿Podrá librarse de las acusaciones? ¿El poder de Leonor nuevamente intervendrá?