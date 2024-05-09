El Extraño Retorno de Diana Salazar: Arap Bethke da vida a Joaquín, el misterioso psicólogo en la nueva serie de ViX

En la adaptación de la icónica novela mexicana El Extraño Retorno de Diana Salazar p ara ViX, serie que se estrena el 17 de mayo en la plataforma de streaming, Arap Bethke da vida a Joaquín Núñez, un psicólogo de mente abierta y corazón compasivo.

Arap Bethke es Joaquín en El Extraño Retorno de Diana Salazar Imagen ViX



Lejos de adherirse a los métodos convencionales, Joaquín se sumerge en el mundo de lo alternativo en su búsqueda por respuestas. Su carácter impoluto y su infinita paciencia lo convierten en el guía ideal para Diana Salazar, una mujer atrapada en un destino enigmático que desafía las reglas naturales.

¿Cuál es la historia de El Extraño Retorno de Diana Salazar, la nueva serie de ViX?

En esta intrigante trama sobre almas gemelas, el romance prohibido entre Leonor y Eduardo, interpretados por Angelique Boyer y Sebastián Rulli respectivamente, se entrelaza con el destino de Diana, también encarnada por Boyer.

Mientras Leonor (Angelique Boyer) y Eduardo ( interpretado por Sebastián Rulli) se reencuentran a lo largo de diferentes épocas, Diana lucha por comprender las oscuras sombras de su pasado, atormentada por pesadillas recurrentes que la llevan a su muerte en llamas.

Bethke da vida de Joaquín, quien, como especialista en trastornos del sueño, desafía las convenciones académicas en favor de terapias poco ortodoxas. Su conexión con Diana se fortalece a medida que la guía a través de un laberinto de enigmas y secretos, mientras él mismo se encuentra cautivado por su misteriosa aura.

La trama se bifurca entre dos épocas: la Nueva España, donde Leonor de Santiago, dotada de poderes psíquicos, desencadena un relato lleno de intriga y cosas sobre naturales, y el presente, donde Diana Salazar, una obstetra atormentada por visiones de su propia muerte, busca desentrañar los hilos que atan su destino.

¿Quién produce la serie de El Extraño Retorno de Diana Salazar?

Con un elenco estelar encabezado por Boyer, Rulli y Bethke, este remake bajo la producción a cargo de W Studios y la dirección compartida entre Luis Manzo, Pável Vázquez y Carlos Santos, promete cautivar al público con su intrigante narrativa y un elenco de primera.

Inspirada en el melodrama de gran éxito protagonizado por Lucía Méndez en 1988, esta versión moderna, desarrollada por Esther Feldman y Carlos Algara, promete ser una experiencia emocionante y llena de misterio.