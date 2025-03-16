El Extraño Retorno de Diana Salazar: el final de temporada explicado, ¿por qué Diana terminó en un psiquiátrico?

Video Irene consigue que Diana sea suspendida en el hospital

Bajo la producción de Patricio Wills y Carlos Bardasano, El Extraño Retorno de Diana Salazar dejó un final de temporada donde las intrigas, las trampas y lo enigmático arrasaron. Protagonizada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli, la serie tuvo un desenlace donde los villanos tomaron la delantera. Conoce a continuación lo que marcó el final de esta etapa.

¿Por qué Leonor fue condenada por la Inquisición en El Extraño Retorno de Diana Salazar?



La boda de Leonor y el conde Lucas de Treviño se volvió una pesadilla. Justo cuando la unión se celebraba en la iglesia, fray Rodrigo apareció para acusar a su hermano de adorar figuras paganas. Alterada por la situación, el poder de Leonor emergió desde su alma para evitar que su prometido fuera arrestado.

Video Leonor es castigada al ser acusada de adulterio, herejía y brujería



Juntos escaparon de las autoridades y se refugiaron en una mina, pero la aventura les dudaría muy poco. Confabulado con Inés Betancourt, el clérigo logró atraparlos con la ayuda de los guardias virreinales. Viéndose tras las rejas y privado de todos sus gustos, Lucas fue tentado por su hermano con recuperar su cómoda vida.

Así, Leonor fue señalada de ser la verdadera hereje y de rendir pleitesías a dioses falsos. Condenada a una despiadada tortura a manos de la Inquisición, Leonor no aceptó los cargos y solo se dijo culpable de haber cometido adulterio al haberse involucrado con Eduardo de Carvajal, un hombre casado.

El veredicto fue contundente y sin perdón: Leonor fue sentenciada a una pena pública, mientras el propio Eduardo contemplaba con dolor y frustración la escena.

¿El amor de hermanas de Diana y Malena se quebró en El Extraño Retorno de Diana Salazar?



A pesar de que Irene evitó que muriera tras ver su vida en peligro al quedarse atrapada en una cámara de congelación, Diana no perdonó a Irene al enterarse de los obstáculos que le estaba poniendo para continuar con sus consultas médicas, y nuevamente su guerra estalló.

Irene tuvo el atrevimiento de visitarla en su casa para proponerle que se internara en un psiquiátrico hasta que sus crisis cesaran. Indignada con el ofrecimiento, la misteriosa energía de Diana provocó que su rival se quedara ciega por un instante.

Video Joaquín descubre que Diana es dueña de una misteriosa energía



Pero ese extraño poder también perjudicaría a Malena, quien se encontraba en otra habitación de la casa y quien perdió la visión por unos momentos. Tristemente ella cayó de una escalera causándole complicaciones a su embarazo.

Pese a los esfuerzos de los doctores su embarazo tendría un fatal desenlace. La restauradora de arte se llenaría de dolor al saber que había perdido a su bebé, y su corazón se pintaría de gris al enterarse de que su hermana Diana fue la causante de su ceguera.

Apenada por la situación, Diana tomó una decisión sorpresiva.

¿Quién internó a Diana en un psiquiátrico en El Extraño Retorno de Diana Salazar?



Afectada profundamente por las desgracias que había causado en su familia, Diana optó por internarse en un psiquiátrico para ponerle fin a sus enigmáticos sueños y pesadillas. A pesar de la negativa de Mario, Joaquín y de su padre, la doctora no dio marcha atrás.

Video La vida de Diana cuelga de un hilo



Como responsable de su futuro dentro de la clínica, fue Malena quien afirmó que su hermana representaba un peligro para ella misma y selló el acuerdo para su internamiento.

¿Irene está vengándose de Diana en El Extraño Retorno de Diana Salazar?



Cuatrocientos años atrás, Inés Betancourt se convirtió en la peor enemiga de Leonor de Santiago, pero transcurrido el tiempo su imagen recobró vida en Irene, quien ante las penas de Diana poco a poco comenzó a mostrar una pequeña sombra de satisfacción.