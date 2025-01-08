TV SHOWS
el extrano retorno de diana salazar
El Extraño Retorno de Diana Salazar

El Extraño Retorno de Diana Salazar: Sebastián Rulli da vida a Mario y Eduardo

La trama cuenta con la participación de Sebastián Rulli, quien interpreta a dos personajes centrales, Mario Villareal y Eduardo de Carvajal, en una trama llena de pasión, misterio y amor prohibido.

Por:
Univision

El Extraño Retorno de Diana Salazar, la icónica telenovela de finales de los 80, se estrenó en Univision. Síguela los domingos a las 8P/ 7C por Univision y ve la serie completa y su segunda temporada en ViX. La serie cuenta con un gran elenco de actores encabezado por Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Arap Bethke.

En esta trama, que ahonda en el tema de las almas gemelas, Sebastián Rulli brilla con la interpretación de dos personajes centrales: Mario Villareal y Eduardo Carvajal.

Sebastián Rulli es Mario Villareal y Eduardo Carvajal en El Extraño Retorno de Diana Salazar

Sebastián Rulli interpreta a Mario Villareal en El Extraño Retorno de Diana Salazar.
En su papel de Mario Villareal, Sebastián Rulli da vida a un ingeniero genético con un pasado marcado por la pérdida y la promesa a su difunta esposa.

Atormentado por la tristeza y el miedo a amar nuevamente, Mario encuentra en Diana la chispa que reaviva su fe en el amor, desafiando así sus propias convicciones y creencias en un emocionante viaje de autodescubrimiento.

Sebastián Rulli es Eduardo Carbajal en 'El Extraño Retorno de Diana Salazar'
Imagen ViX


Por otro lado, el personaje de Eduardo Carvajal, Rulli da vida a un noble español cuyo destino se entrelaza con el de Leonor en el México de la Nueva España.

Este personaje se verá inmerso en un mundo de pasión y conflicto. Atrapado entre los deberes de su posición social y un amor prohibido, Eduardo se enfrenta a una encrucijada que pondrá a prueba todo su ser.

¿De qué trata El Extraño Retorno de Diana Salazar, serie protagonizada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli?

La nueva serie de ViX, El Extraño Retorno de Diana Salazar, nos sumerge en un relato fascinante que aborda el amor prohibido entre Leonor y Eduardo, cuyo trágico destino se selló en el oscuro contexto del siglo XVII, cuando ella fue condenada por brujería.

Sin embargo, el curso misterioso del destino los reúne nuevamente bajo identidades renovadas: Diana, ahora médico, y Mario, un científico.

Con la producción a cargo de W Studios y la dirección compartida entre Luis Manzo, Pável Vázquez y Carlos Santos, esta serie promete cautivar al público con su intrigante narrativa y un elenco estelar.

Inspirada en el melodrama de gran éxito protagonizado por Lucía Méndez en 1988, esta versión moderna, desarrollada por Esther Feldman y Carlos Algara, promete ser una experiencia televisiva emocionante y llena de misterio.

