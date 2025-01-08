El Extraño Retorno de Diana Salazar: este domingo gran estreno de la serie por Univision

Bajo la producción de Patricio Wills y Carlos Bardasano, El Extraño Retorno de Diana Salazar se estrena el 19 de enero a las 8P/ 7C por Univision. Protagonizada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli, la serie te llevará por una historia donde el amor cruzará los mares del tiempo y otras vidas para volverse eterno. Entra también a ViX para ver la serie completa.

PUBLICIDAD

Mira también: ellos son los personajes de El Extraño Retorno de Diana Salazar

¿De qué trata El Extraño Retorno de Diana Salazar?



Basada en la exitosa telenovela que Lucía Méndez protagonizó a finales de la década de los ochenta, El Extraño Retorno de Diana Salazar presenta dos escenarios narrativos. Uno situado en el siglo XVII y otro en la actualidad, donde el amor desafiará lo prohibido y derribará las barreras del tiempo y la muerte.

En esta ocasión, Angelique Boyer interpretará a dos personajes unidos por lo sobrenatural. Como Leonor de Santiago será una elegante mujer del siglo XVII con poderes psíquicos. Asimismo, la actriz dará vida a Diana Salazar, una destacada doctora del presente enfocada en el área de ginecología y obstetricia, y especializada en oncología.

Por tu parte, Sebastián Rulli personificará a Mario Villarreal, un talentoso doctor e investigador orientado en los avances genéticos. También se encargará de representar a Eduardo Carvajal, el enviado del rey Felipe IV a la Nueva España comisionado para averiguar una trama de corrupción, y quien aparecerá ante Leonor para enfrentarse a lo desconocido.



Después del primer encuentro entre Leonor y Eduardo, un amor prohibido nacerá y será visto como una amenaza. Su cariño será condenado y castigado en cuerpo y alma. Sin embargo, el valor de sus sentimientos traspasará el dolor, las penas y el escepticismo para resurgir con más fuerza.

Transcurridos los siglos de su desgracia sus almas volverán a mirarse como un día lo hicieron. Cobijados por un presente misterioso y un universo desconocido, Diana Salazar y Mario se verán nuevamente con la extraña sensación de reconocerse.

PUBLICIDAD

Pronto su realidad y el pasado conectarán sus corazones para encarar todos los límites y creencias.

¿Quiénes integran el elenco de El Extraño Retorno de Diana Salazar?



Con altos valores de producción y un formato de vanguardia, la serie cuenta con un talentoso elenco y de gran calibre para acompañar a la pareja protagónica.

Arap Bethke ahora se pondrá en los zapatos de Joaquín Núñez y Lucas Treviño, dos hombres que sostendrán una conexión especial con los personajes de Angelique Boyer y Sebastián Rulli.

Llevando el rol antagónico de la historia se encuentra Cassandra Sánchez Navarro, quien interpretará a Irene Vallejo e Inés Betancourt, dos mujeres que el destino convertirá en las eternas rivales de Diana Salazar.

Lorena Graniewicz, Sergio Mur, Erick Chapa, Paola Toyos, Rubén Sanz, Eduardo Victoria, Iván Tamayo, Axel Alcántara, y los primeros actores Mónica Dionne y Sergio Reynoso también forman parte de la serie.