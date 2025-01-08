Ellos son los personajes de El Extraño Retorno de Diana Salazar, la serie con Angelique Boyer y Sebastián Rulli

El Extraño Retorno de Diana Salazar llegó a Univision. Síguela los domingos a las 8P/ 7C por Univision y ve la serie completa y su segunda temporada en ViX. La serie protagonizada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli promete cautivar a la audiencia con su intrigante trama y sobre todo con las actuaciones de su gran elenco.

Además de los protagonistas, la serie contará con la participación de grandes actores entre los que destacan Arap Bethke, Cassandra Sánchez Navarro, Mónica Dion, Sergio Reynoso, Erik Chapa, Lorena Graniewicz, entre otros.

La trama gira en torno a una serie de personajes enigmáticos cuyas vidas se entrelazan de manera sorprendente, descubre quién es quién en El Extraño Retorno de Diana Salazar.

Angelique Boyer es Diana / Leonor de Santiago en El Extraño Retorno de Diana Salazar

Angelique Boyer es Diana / Leonos de Santiago en El Extraño Retorno de Diana Salazar.



Diana es una exitosa médica obstetra con una vida aparentemente normal. Sin embargo, su vida está plagada de sueños recurrentes y misteriosos que la atormentan sin cesar. Con la orientación de su psicólogo, Diana se embarca en un viaje hacia la comprensión de estos sueños, solo para descubrir que son ventanas a una vida pasada llena de secretos oscuros y revelaciones.

Leonor de Santiago es una mujer ilustre y de buena familia, comprometida a casarse por conveniencia. Su mundo cambia con la llegada de don Eduardo, quien despierta en ella un amor apasionado e irresistible. Juntos, desafían prejuicios y peligros por un romance que se complica cuando Leonor es tildada de bruja

Sebastián Rulli interpreta Mario Villareal / Eduardo Carvajal en El Extraño Retorno de Diana Salazar

Sebastián Rulli es Mario Villareal / Eduardo Carvajal en El Extraño Retorno de Diana Salazar.



Mario es un ingeniero genético que llega a México para revolucionar la medicina luego de una promesa a su difunta esposa. Su historia lo convirtió en un hombre invadido por tristeza y con miedo de volverse a enamorar. Sin embargo, cuando conozca a Diana descubrirá que puede volver a creer, y eso implicará un salto de fe que pondrá a prueba sus propias convicciones y creencias.

Eduardo de Carvajal es un noble Español, que ve que su mundo cambia cuando conoce a Leonor, una mujer que despierta en él un amor ardiente y prohibido. Don Eduardo se encontrará atrapado en una encrucijada que lo llevará al límite de sus convicciones.

Arap Bethke da vida a Joaquín Núñez en El Extraño Retorno de Diana Salazar

Arap Bethke es Joaquín Núñez en El Extraño Retorno de Diana Salazar



Joaquín es un psicólogo, especializado en trastornos del sueño. Alejado de los métodos académicos tradicionales, Joaquín ha explorado el mundo de lo alternativo en busca de respuestas. Un hombre de impecable moral e infinita paciencia, Joaquin será quien guíe a Diana a través de terapias poco convencionales y en el proceso se irá enamorando de ella.

Cassandra Sánchez Navarro personifica a Irene Vallejos en El Extraño Retorno de Diana Salazar

Cassandra Sánchez Navarro es Irene Vallejos en El Extraño Retorno de Diana Salazar



Irene es una médica ginecóloga ambiciosa que busca alcanzar la cima a cualquier costo. Trabaja codo a codo con Diana en el hospital y su relación es una mezcla explosiva de colaboración y rivalidad.

Cuando conoce a Mario, un hombre encantador que despierta su interés, Irene queda atrapada en una red de rivalidad y pasión desenfrenada que la lleva al borde de la obsesión.

Sergio Mur encarna a Gonzalo en El Extraño Retorno de Diana Salazar

Sergio Mur es Gonzalo en El Extraño Retorno de Diana Salazar



Gonzalo es un hombre apasionado por el arte y encuentra en cada obra una conexión profunda con la historia y la cultura.

Tiene una personalidad extrovertida y comprometida que se refleja en su dedicación a su trabajo.

Está enamorado de Malena, la hermana de Diana Salazar, a quien impulsa y apoya en su profesión, aunque sus sentimientos no sean correspondidos.

Lorena Graniewicz da vida a Malena en El Extraño Retorno de Diana Salazar

Lorena Graniewicz es Malena en El Extraño Retorno de Diana Salazar



Malena es una mujer apasionada y determinada, especialmente cuando se trata de su trabajo como restauradora de arte. A pesar de su firmeza en el ámbito profesional, es una hermana cariñosa y comprensiva, aunque no comprende del todo las decisiones de su hermana Diana, siempre está ahí para apoyarla incondicionalmente.

Tienen una relación compleja con Gael. A pesar de esto, su independencia y carrera son pilares fundamentales en su vida, y no está dispuesta a renunciar a ellos por nadie.

Erik Chapa es Gael Pérez en El Extraño Retorno de Diana Salazar

Erik Chapa es Gael Pérez en El Extraño Retorno de Diana Salazar



Gael es un ingeniero genetista con una amplia trayectoria en el campo. Sus relaciones personales son un terreno complejo, tiene un noviazgo con Malena pero todo su interés parece girar en torno a sus propias necesidades y deseos, dejando poco espacio para la comprensión o el apoyo hacia su pareja.

Su rivalidad con Mario en el trabajo añade un poco más de tensión a su vida, alimentando su naturaleza competitiva y egoísta.

Monica Dionne interpreta a la mamá de Diana en El Extraño Retorno de Diana Salazar

Mónica Dion es la mamá de Diana en El Extraño Retorno de Diana Salazar



Es una mujer profundamente arraigada en su fe religiosa, cuya vida está marcada por secretos y tensiones familiares.

A pesar de su devoción, guarda un oscuro secreto: el paradero del padre de sus hijas, un misterio que ha mantenido celosamente durante años por temor a las consecuencias. Su relación con su hija menor, Diana, está teñida de resentimientos a quien culpa de la desintegración de su familia desde su nacimiento.

Sergio Reynoso es Emiliano ‘El Diablo’ en El Extraño Retorno de Diana Salazar

Sergio Reynoso es Emiliano 'El Diablo' en El Extraño Retorno de Diana Salazar



Emiliano es el padre de Diana, un hombre cuya vida ha sido moldeada por habilidades extrasensoriales que, paradójicamente, le quitaron su libertad.

Durante años, el miedo lo impulsó a reprimir sus poderes, sin embargo, encontró el coraje para utilizar sus habilidades para el bien.

Aunque la distancia lo separa de sus hijas, su preocupación por su bienestar nunca ha disminuido; sin embargo, su enfoque principal se centra en cumplir con su misión de vida, una tarea que le exige enfrentarse a sus propios demonios y aceptar su destino.