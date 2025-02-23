El Extraño Retorno de Diana Salazar: revive lo que sucedió en el estreno de la nueva temporada

Video Diana descubre el misterioso parecido que guarda con 'La virgen del candil'

Bajo la producción de Patricio Wills y Carlos Bardasano, la nueva temporada de El Extraño Retorno de Diana Salazar comenzó para dar respuesta a una historia repleta de enigmas. Repasa lo que sucedió en el inicio de esta etapa de la serie protagonizada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli y no te la pierdas los domingos a las 8P/ 7C por Univision.

¿Diana y Mario siguen juntos en El Extraño Retorno de Diana Salazar?



Indignada con Mario (Sebastián Rulli) por entrometerse en su vida y decisiones, Diana (Angelique Boyer) le marcó un alto pese al inesperado romance que habían iniciado. Tras enterarse de que se presentó en el consultorio de Joaquín para golpearlo, la doctora le puso punto final a su relación.

Diana y Mario viven su pasión, mientras Joaquín sufre un accidente



Su romance volvería a quedar en entredicho por culpa de Joaquín. Al saber que el psicólogo sostuvo una relación con Diana, Mario lo denunció por rebasar los límites profesionales. Las autoridades de la universidad donde trabaja el terapeuta lo echaron de sus instalaciones y su consultorio fue clausurado.

Furiosa por el nuevo atrevimiento del investigador, Diana le aclaró que ella propició todo al besar a su psicólogo. Pese a su distanciamiento, el fuerte lazó que ata sus almas es imposible de romper.

Aunque intentó ignorar los llamados de su corazón, nuevamente Diana se entregó a su pasión desmedida con Mario mediante un intenso beso, sin saber realmente la razón de su fascinante conexión. En ese mismo instante, Joaquín sufría un aparatoso accidente automovilístico.

¿Qué pasó con Eduardo en El Extraño Retorno de Diana Salazar?



Rescatado por Diana a solo un paso de ser asesinado por un oficial del gobernador, Eduardo se convirtió en un fugitivo. Con la ayuda de su amada fingió su muerte y se vio obligado a ocultarse en las penumbras de una cueva.

Desesperado por hacer justicia y denunciar una trama de corrupción, el enviado del rey Felipe IV se dijo avergonzado con Diana. Ella no dejó pasar la oportunidad de hablar con él y lo interrogó por ser un hombre casado en España.

Diana recuerda la pena y decepción que vivió como Leonor



Apenado, Eduardo le aclaró que fue orillado a casarse sin amor para poner en marcha más negocios familiares. Además, le juró que perder su amor sería lo más doloroso en su vida.

Lucas es parte de una estafa en El Extraño Retorno de Diana Salazar



Finalmente Leonor conoció a su prometido, el conde Lucas de Treviño (Arap Bethke), quien se dijo fascinado de saber que unirían su vida en matrimonio. Tanto los padres de la joven como el hermano del conde festejaron la unión por los beneficios económicos que traerá.

Pero Lucas contradijo a su futuro suegro y le adelantó que lo más importante para él será la vida que forme al lado de su bella prometida.

Diana queda atrapada por un hipnotizante cuadro



Detrás de ese rostro de ilusión se esconde un oscuro interés. El hermano del conde finge ser un prestigiado miembro de la iglesia para lograr jugosos negocios a costa de Lucas, quien no tiene temor de enfrentar a su propia sangre.

Joaquín, ¿entre la vida y la muerte en El Extraño Retorno de Diana Salazar?



Enterada del grave percance de Joaquín, Diana corrió al hospital para estar a su lado. Al verlo en coma rompió en llanto y le rogó que no la abandonara, pues era la única persona que podía entenderla.

Al mismo tiempo, Mario tomó una firme decisión sobre Irene (Cassandra Sánchez Navarro). El científico aceptó comenzar un romance con ella diciéndole adiós al sentimiento por Diana.

Malena está muy cerca de saber qué misterio guarda 'La virgen del candil'



Triste por el estado de salud de su psicólogo, Diana lo abrazó para pedirle que no se rindiera. En ese momento una misteriosa energía se apoderó de sus cuerpos y los ojos de la doctora resplandecieron con más fuerza. Un segundo después, Joaquín despertaría del coma gracias a ella.