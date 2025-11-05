Yuyo pierde en el Islote Cortado y así queda eliminada de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’
Las Amazonas pierden a su tercer integrante del equipo y Viridiana, su capitana, destapa su sentir en 'El Conquistador'
Este miércoles 5 de noviembre, ‘El Conquistador’ arranca con las Amazonas nominando a sus integrantes. Primero, Viridiana, la capitana manda directamente a Paty al Desafío de Eliminación, mientras que las concursantes, por mayoría, votan por Yuyo para representarlas.
Pese a confiar en su habilidad, Yuyo no puede evitar llorar por temor a quedar eliminada del reality.
Judoman, por su parte, nomina a Claudia para enfrentarse a las Amazonas pues cree que lo mejor es que una mujer enfrente a las dos mujeres nominadas.
Durante el Desafío Islote Cortado, como fue titulado por los conductores, Claudia elige a Yuyo como contendiente, dejando a Paty como consejera. Así, Claudia, Yuyo y Addy serían las tres contendientes del reto.
Tras una larga lucha entre las tres participantes, las nominadas quedaron en el siguiente orden: Addy, Claudia y Yuyo, siendo esta última la eliminada de esta noche.
“Me siento muy triste, yo juré que Yuyo iba a llegar, que iba a abrazar a Addy y que íbamos a reír las tres”, declaró Viridiana, capitana de las Amazonas.
Al final, Yuyo descubre que Viridiana no usó el Talismán para salvarla y, por eso, tendría que abandonar la contienda: “Tu aventura en El Conquistador ha terminado”.
