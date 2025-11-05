TV SHOWS
el conquistador
El Conquistador

Yuyo pierde en el Islote Cortado y así queda eliminada de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’

Las Amazonas pierden a su tercer integrante del equipo y Viridiana, su capitana, destapa su sentir en 'El Conquistador'

Este miércoles 5 de noviembre, ‘El Conquistador’ arranca con las Amazonas nominando a sus integrantes. Primero, Viridiana, la capitana manda directamente a Paty al Desafío de Eliminación, mientras que las concursantes, por mayoría, votan por Yuyo para representarlas.

Pese a confiar en su habilidad, Yuyo no puede evitar llorar por temor a quedar eliminada del reality.

Judoman, por su parte, nomina a Claudia para enfrentarse a las Amazonas pues cree que lo mejor es que una mujer enfrente a las dos mujeres nominadas.

Claudia lo da todo en 'El Conquistador'
Claudia lo da todo en 'El Conquistador'
Imagen TelevisaUnivision


Durante el Desafío Islote Cortado, como fue titulado por los conductores, Claudia elige a Yuyo como contendiente, dejando a Paty como consejera. Así, Claudia, Yuyo y Addy serían las tres contendientes del reto.

Tras una larga lucha entre las tres participantes, las nominadas quedaron en el siguiente orden: Addy, Claudia y Yuyo, siendo esta última la eliminada de esta noche.

“Me siento muy triste, yo juré que Yuyo iba a llegar, que iba a abrazar a Addy y que íbamos a reír las tres”, declaró Viridiana, capitana de las Amazonas.

Yuyo queda fuera de 'El Conquistador'
Yuyo queda fuera de 'El Conquistador'
Imagen TelevisaUnivision

Al final, Yuyo descubre que Viridiana no usó el Talismán para salvarla y, por eso, tendría que abandonar la contienda: “Tu aventura en El Conquistador ha terminado”.

Disfruta ‘El Conquistador’ de lunes a viernes a las 8P/7C por UNIMÁS.

El Conquistador

