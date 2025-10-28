TV SHOWS
el conquistador
El Conquistador

Yaritza se impone ante Richie y David, ¿cuál de los dos salió de ‘El Conquistador’ al borde de las lágrimas?

Los nominados se enfrentan al Desafío de Eliminación, donde Yaritza muestra toda su fuerza frente a sus adversarios. Te contamos todo lo que pasó en 'El Conquistador'

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Julián Gil se desnudaría en 'El Conquistador'? Esto dijo

En el arranque del primer Desafío de Eliminación de ‘El Conquistador’, Julián Gil les notifica a los nominados de los Centauros que será David quien saque a uno de la competencia y se convierta en consejero de su compañero.

Tras meditarlo, el Titán elige a Arielo para abandonar la contienda y así enfrentar a Yaritza.

Desafío de Eliminación presenta: Las Escalas

Los tres nominados, David, Yaritza y Richie, tienen que nadar hasta una cuerda, escalar la misma hasta llegar a las escalas; en el camino encontrarán 3 banderines cada uno, el primero en recolectarlos será el ganador.

La competencia arranca y es Yaritza la que sobrepasa a sus compañeros, mientras que Richie y David no logran subir la cuerda ni sujetar un banderín.

Tras unos minutos, Yaritza deja helados a todos al ganar el desafío y así continuar en El Conquistador: Supervivencia Extrema.

“Le gané a dos hombres, para mí eso es gratificante”, aseguró Yaritza.

Los conductores les dan solo 5 minutos a Richie y a David para, por lo menos, tomar un banderín. De no lograrlo, se irían los dos.

Lamentablemente, el desafío termina y los dos participantes quedan eliminados de El Conquistador: Supervivencia Extrema.

Julián y Valeria cuestionaron a Judoman si el triunfo de Yaritza era suficiente para ver su potencial y tomarla más en cuenta. Además, los dos eliminados se despiden entre lágrimas y tristeza del programa.

Yaritza se impone en 'El Conquistador'
Yaritza se impone en 'El Conquistador'
Imagen TelevisaUnivision

Julián sorprende a Richie diciéndole que podrá continuar en la contienda si es que su capitán eligió el Talismán, ¿permanecerá en El Conquistador? Descúbrelo este miércoles a las 8P/7C por UNIMÁS.

El Conquistador

