Yaritza se impone ante Richie y David, ¿cuál de los dos salió de ‘El Conquistador’ al borde de las lágrimas?
Los nominados se enfrentan al Desafío de Eliminación, donde Yaritza muestra toda su fuerza frente a sus adversarios. Te contamos todo lo que pasó en 'El Conquistador'
En el arranque del primer Desafío de Eliminación de ‘El Conquistador’, Julián Gil les notifica a los nominados de los Centauros que será David quien saque a uno de la competencia y se convierta en consejero de su compañero.
Tras meditarlo, el Titán elige a Arielo para abandonar la contienda y así enfrentar a Yaritza.
Desafío de Eliminación presenta: Las Escalas
Los tres nominados, David, Yaritza y Richie, tienen que nadar hasta una cuerda, escalar la misma hasta llegar a las escalas; en el camino encontrarán 3 banderines cada uno, el primero en recolectarlos será el ganador.
La competencia arranca y es Yaritza la que sobrepasa a sus compañeros, mientras que Richie y David no logran subir la cuerda ni sujetar un banderín.
Tras unos minutos, Yaritza deja helados a todos al ganar el desafío y así continuar en El Conquistador: Supervivencia Extrema.
“Le gané a dos hombres, para mí eso es gratificante”, aseguró Yaritza.
Los conductores les dan solo 5 minutos a Richie y a David para, por lo menos, tomar un banderín. De no lograrlo, se irían los dos.
Lamentablemente, el desafío termina y los dos participantes quedan eliminados de El Conquistador: Supervivencia Extrema.
Julián y Valeria cuestionaron a Judoman si el triunfo de Yaritza era suficiente para ver su potencial y tomarla más en cuenta. Además, los dos eliminados se despiden entre lágrimas y tristeza del programa.
Julián sorprende a Richie diciéndole que podrá continuar en la contienda si es que su capitán eligió el Talismán, ¿permanecerá en El Conquistador? Descúbrelo este miércoles a las 8P/7C por UNIMÁS.