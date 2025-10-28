Yaritza se impone ante Richie y David, ¿cuál de los dos salió de ‘El Conquistador’ al borde de las lágrimas?

Video ¿Julián Gil se desnudaría en 'El Conquistador'? Esto dijo

En el arranque del primer Desafío de Eliminación de ‘El Conquistador’, Julián Gil les notifica a los nominados de los Centauros que será David quien saque a uno de la competencia y se convierta en consejero de su compañero.

Tras meditarlo, el Titán elige a Arielo para abandonar la contienda y así enfrentar a Yaritza.

Desafío de Eliminación presenta: Las Escalas

Los tres nominados, David, Yaritza y Richie, tienen que nadar hasta una cuerda, escalar la misma hasta llegar a las escalas; en el camino encontrarán 3 banderines cada uno, el primero en recolectarlos será el ganador.

La competencia arranca y es Yaritza la que sobrepasa a sus compañeros, mientras que Richie y David no logran subir la cuerda ni sujetar un banderín.

Tras unos minutos, Yaritza deja helados a todos al ganar el desafío y así continuar en El Conquistador: Supervivencia Extrema.

“Le gané a dos hombres, para mí eso es gratificante”, aseguró Yaritza.

Los conductores les dan solo 5 minutos a Richie y a David para, por lo menos, tomar un banderín. De no lograrlo, se irían los dos.

Lamentablemente, el desafío termina y los dos participantes quedan eliminados de El Conquistador: Supervivencia Extrema.

Julián y Valeria cuestionaron a Judoman si el triunfo de Yaritza era suficiente para ver su potencial y tomarla más en cuenta. Además, los dos eliminados se despiden entre lágrimas y tristeza del programa.

Yaritza se impone en 'El Conquistador' Imagen TelevisaUnivision