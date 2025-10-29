Valeria Marín anuncia la abrupta salida de uno de los Titanes de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’
Uno de los titanes tuvo que abandonar el reality extremo y aquí te contamos la razón
Tras la salida de Richie en el tercer episodio de ‘El Conquistador’ y de que los Centauros se quedaran ya sin dos participantes, los Titanes también perdieron a alguien del equipo.
Valeria Marín sorprendió a todos al revelar el estado de salud de su compañero Julián, quien sufrió un accidente en el primer reto de inmunidad al caer mal al mar.
La conductora informó que los análisis indicaron que el competidor se recuperará por completo y estará bien, pero que necesita reposo absoluto y, por ello, no podrá regresar a la competencia.
Así, Julián queda automáticamente eliminado de la competencia.
¿Uno de los Titanes estuvo en coma?
En el campamento de los pobres, los Titanes quedan tristes por la salida de Julián y Luise, uno de los participantes, quedó tan afectado que no pudo ocultar su dolor y abrió su corazón ante sus compañeros.
“A veces quiero parecer el más duro, pero lo único que tengo es a Dios y estoy demasiado agradecido de tenerlo conmigo. Pueden estar seguros ustedes, viéndome llorando y derrumbado que no me quito y la prueba que me quieran mandar o poner no me voy a quitar”, dijo tras confesarle a los Titanes que había estado en coma en el pasado por un accidente.