¿Quiénes son los primeros nominados de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema?

En el primer episodio de ‘El Conquistador’, los 36 participantes se enfrentaron al primer juego de inmunidad, del que las Amazonas resultaron vencedoras, los Titanes quedaron en segundo lugar y los Centauros en último.

Dicho resultado dio como premio que las Amazonas nominaran a un participante para enfrentarse al primer Desafío de Eliminación. Las integrantes del equipo se juntaron para tomar una decisión y los conductores avisaron que Viridiana, la capitana, debería meter la mano en una vasija con ‘sangre’ para marcar el rostro del nominado.

Viridiana marca a Richie, integrante del equipo Centauro, como su nominado.

“Vimos que Richie es una persona alegre, que mantiene el ánimo del equipo, creemos que si se va puede cambiar el ánimo del equipo”, declaró Viridiana.

Richie fue marcado por las Amazonas



Además, los Titanes, por quedar en segundo lugar, deberán nominar a un participante para enfrentarse al Desafío de Eliminación, mientras que los Centauros, por quedar en último, a dos.

Julián Gil anunció también que todos tienen la posibilidad de usar un talismán que salva a uno de los nominados de participar en el Desafío, solo que este debe ser utilizado con reservas pues solo se puede ocupar una vez en la competencia.

Julián Gil les muestra a todos el talismán de El Conquistador

¿A quiénes nominaron los Centauros?

En la Asamblea, realizada en la cueva de las caracolas, los Centauros deben nominar a un participante por votos y otro elegido por el capitán Judoman.

Por mayoría de votos, Gina terminó siendo la nominada de los Centauros, mientras que el capitán eligió a Franco por mostrar debilidad y ponerse como opción para estar nominado. Otro beneficio de las Amazonas es que Viridiana, la capitana, decidió darle inmunidad a Pablo, de los Titanes, y no podrá ser nominado.

¿Quiénes terminaron nominados?

Gina, Franco y Richie fueron los nominados de los Centauros, mientras que de los Titanes quedó Baby, quien se autonominó.

Uno de ellos será el primer nominado de 'El Conquistador'