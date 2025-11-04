Poly anuncia su salida de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’ y aclara: “Mi cuerpo ya no da”

Video Jenilca le da con todo a Peter tras renunciar al Conquistador

Este 4 de noviembre, las reglas cambiaron en ‘El Conquistador’, pues Poly, integrante de las Amazonas, anunció su salida del reality extremo.

Las Amazonas confesaron a Julián Gil y a Valeria Marín que Poly no se encontraba bien de salud.

“Llevo ocho días sangrando; pensé que era mi periodo, pero no me para. Ya me siento débil, me cuesta caminar, tengo náuseas, es un sangrado abundante, me siento descompensada”, reveló.

Los conductores le dijeron que podía recibir atención médica y volver a ‘El Conquistador’ o abandonar completamente la contienda.

“No me quiero ir, pero no puedo, siento que no puedo caminar, entonces sí, me voy de la competencia. Mi cuerpo ya no me da, todavía tengo mucho miedo y espero que todo salga bien”, dijo Poly mientras se iba llorando de la isla.

Los Centauros ganan pollos y papas en ‘El Conquistador’

Este martes, dos participantes de los Centauros y dos de las Amazonas se enfrentaron en el duelo ‘Todo por un Coco’, en el que quien bajara más cocos de un árbol ganaría un cofre lleno de comida.

Tras una larga lucha, Asaf, de los Centauros, derrota a Addy, de las Amazonas, y así se impactan al recibir un surtido de pollo y papas para todo el equipo.

“Es la primera vez que te veo carita larga”, sorprendió Julián a Viridiana, la capitana de las Amazonas, tras perder el desafío y, además, aseguró que le llamaba mucho la atención verla enojada.

Valeria Marín no tardó en aprovechar el momento para preguntarle a su esposo si le gustaban las mujeres enojadas, a lo que Julián le respondió: “No, usted está bien así”.

“Me siento derrotada, odio que me vean así, yo me veo débil cuando pierdo. No voy a volver a perder sea con quien sea que me pongan al lado”, confesó Addy ante las cámaras ya en el campamento.