TV SHOWS
TV SHOWS
el conquistador
El Conquistador

Poly anuncia su salida de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’ y aclara: “Mi cuerpo ya no da”

Las Amazonas pierden a otra integrante del equipo por problemas de salud. Te contamos todo lo que pasó en 'El Conquistador'

Univision picture
Por:Univision
Video Jenilca le da con todo a Peter tras renunciar al Conquistador

Este 4 de noviembre, las reglas cambiaron en ‘El Conquistador’, pues Poly, integrante de las Amazonas, anunció su salida del reality extremo.

Las Amazonas confesaron a Julián Gil y a Valeria Marín que Poly no se encontraba bien de salud.

PUBLICIDAD

“Llevo ocho días sangrando; pensé que era mi periodo, pero no me para. Ya me siento débil, me cuesta caminar, tengo náuseas, es un sangrado abundante, me siento descompensada”, reveló.

Poly de El Conquistador
Poly de El Conquistador
Imagen TelevisaUnivision

Más sobre El Conquistador

Peter Hance, capitán de los Titanes, renuncia a ‘El Conquistador’, ¿por culpa del lodo?
1 mins

Peter Hance, capitán de los Titanes, renuncia a ‘El Conquistador’, ¿por culpa del lodo?

El Conquistador
Medina se burla del liderazgo de Judoman y este termina nominándolo en ‘El Conquistador’
1 mins

Medina se burla del liderazgo de Judoman y este termina nominándolo en ‘El Conquistador’

El Conquistador
Jenilca queda fuera de 'El Conquistador' y asegura: "Sé que lo di todo"
1 mins

Jenilca queda fuera de 'El Conquistador' y asegura: "Sé que lo di todo"

El Conquistador
Judoman estalla contra los Centauros y afirma: “Se les acabó el Judoman tranquilo”
1 mins

Judoman estalla contra los Centauros y afirma: “Se les acabó el Judoman tranquilo”

El Conquistador
Mamba rompe en llanto en ‘El Conquistador’ tras 4 días sin probar alimento: “¡Vamos a comer!”
1 mins

Mamba rompe en llanto en ‘El Conquistador’ tras 4 días sin probar alimento: “¡Vamos a comer!”

El Conquistador
Julián Gil y Valeria Marín expulsan a dos Titanes y tres más renuncian en ‘El Conquistador’
3 mins

Julián Gil y Valeria Marín expulsan a dos Titanes y tres más renuncian en ‘El Conquistador’

El Conquistador
Valeria Marín anuncia la abrupta salida de uno de los Titanes de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’
1 mins

Valeria Marín anuncia la abrupta salida de uno de los Titanes de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’

El Conquistador
Judoman no salva a Richie y así es eliminado de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’
1 mins

Judoman no salva a Richie y así es eliminado de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’

El Conquistador
Yaritza se impone ante Richie y David, ¿cuál de los dos salió de ‘El Conquistador’ al borde de las lágrimas?
1 mins

Yaritza se impone ante Richie y David, ¿cuál de los dos salió de ‘El Conquistador’ al borde de las lágrimas?

El Conquistador
Las Amazonas dominan el Castillo de Naipes y vuelven a nominar a Richie de los Centauros en ‘El Conquistador’
3 mins

Las Amazonas dominan el Castillo de Naipes y vuelven a nominar a Richie de los Centauros en ‘El Conquistador’

El Conquistador


Los conductores le dijeron que podía recibir atención médica y volver a ‘El Conquistador’ o abandonar completamente la contienda.

“No me quiero ir, pero no puedo, siento que no puedo caminar, entonces sí, me voy de la competencia. Mi cuerpo ya no me da, todavía tengo mucho miedo y espero que todo salga bien”, dijo Poly mientras se iba llorando de la isla.

Los Centauros ganan pollos y papas en ‘El Conquistador’

Este martes, dos participantes de los Centauros y dos de las Amazonas se enfrentaron en el duelo ‘Todo por un Coco’, en el que quien bajara más cocos de un árbol ganaría un cofre lleno de comida.

Tras una larga lucha, Asaf, de los Centauros, derrota a Addy, de las Amazonas, y así se impactan al recibir un surtido de pollo y papas para todo el equipo.

“Es la primera vez que te veo carita larga”, sorprendió Julián a Viridiana, la capitana de las Amazonas, tras perder el desafío y, además, aseguró que le llamaba mucho la atención verla enojada.

Valeria Marín no tardó en aprovechar el momento para preguntarle a su esposo si le gustaban las mujeres enojadas, a lo que Julián le respondió: “No, usted está bien así”.

“Me siento derrotada, odio que me vean así, yo me veo débil cuando pierdo. No voy a volver a perder sea con quien sea que me pongan al lado”, confesó Addy ante las cámaras ya en el campamento.

Descubre todo lo que pasa en ‘El Conquistador’ de lunes a viernes a las 8P/7C por UNIMÁS.

Relacionados:
El Conquistador

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX