el conquistador
El Conquistador

Peter Hance, capitán de los Titanes, renuncia a ‘El Conquistador’, ¿por culpa del lodo?

Además de Peter Hance, otro participante de los Titanes abandona el reality de 'El Conquistador'

Al inicio del capítulo 6 de ‘ El Conquistador’, Peter Hance en la asamblea sorprendió a todos los Titanes y a Julián Gil y Valeria Marín al anunciar que él no está dispuesto a volver a por el lodo para salir del campamento.

“Yo no voy a pasar por el lodo, que me descalifiquen, yo no voy”, aseguró Peter.

Julián y Valeria le dejan claro que todos, incluyendo los capitanes, deben cumplir las reglas.

“Aquí se separan los niños de los adultos, aquí el que se quiera ir que avise, el que se quiere quedar tiene que acatar las reglas. El que se quiera ir, que lo diga ahora”, declaró Julián.

Peter no cede y afirma su renuncia ante todo su equipo. Valeria les dice a los Titanes que quien se quede debe seguir el reglamento.

Medina, otro de los participantes, confesó sentirlo mucho, pero que él tampoco estaba dispuesto a pasar por el lodo y que también se iba. “Quiero que sepas, pero nosotros no lo sentimos”, le respondió Julián.

Ante la salida de los dos Titanes, Julián le deja claro al equipo que si un integrante más de ellos se va, los Titanes se desintegrarán y deberán pasar o a las Amazonas o a los Centauros.

Además, el Desafío de Eliminación queda cancelado por la salida de Medina.

No te pierdas todo lo que pasa en 'El Conquistador' de lunes a viernes por Univision y disfruta todo lo que hemos preparado para ti en el sitio oficial del reality extremo.

El Conquistador

