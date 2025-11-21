Perfecto reta a Judoman a un duelo, ¿quién ganará? Velo en 'El Conquistador'

Video Perfecto tiene la oportunidad perfecta para derrotar a Judoman

En el capítulo de este jueves 20 de noviembre de 'El Conquistador', los Centauros celebran el haberles ganado a las Amazonas en el juego de los naipes, pero Julián Gil los puso en jaque con una impactante propuesta.

El conductor les ofreció cambiarles la comida por un increíble masaje de hora y media hecho por sus propias manos. Obviamente, los Centauros pensaron minuciosamente la oferta, pero se decidieron por la comida.

Ya en el campamento rico, algunos de los competidores no pudieron ocultar su emoción. Como Javi, quien rompió en llanto al poder comer.

“Agradezco esta comida, nos cambió la vida”, dijo muy emocionado.

Judoman y Perfecto se enfrentan en ‘El Conquistador’’

En el nuevo desafío de 'El Conquistador' para conseguir comida, Perfecto declara a Julián Gil y a Valeria Marín que quiere enfrentar a Judoman pues cree que él sería mejor capitán.

“Lo veo como un inepto en su equipo, entonces quiero ir contra él. Quiero probarme ante el capitán de los Centauros”, declaró impresionando a los conductores.

En el reto, el cual emulaba al juego del gato, Judoman y Perfecto lo dieron todo, pero fue el integrante de las Amazonas quien resultó vencedor y no pudo ocultar su gozo de ganarle al capitán: “Judoman me la…”, comentó.

Así, las Amazonas ganan un cofre lleno de comida y celebran un triunfo más contra los Centauros.