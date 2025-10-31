TV SHOWS
el conquistador
El Conquistador

Medina se burla del liderazgo de Judoman y este termina nominándolo en ‘El Conquistador’

Judoman fue criticado por los Titanes por provocar fallas en su equipo. Esto pasó en ‘El Conquistador’

Polémica en El Conquistador: Mr. Jay es expulsado

Tras ser eliminada Jenilca de ‘El Conquistador’ y pasar una caótica noche por culpa de la lluvia, los participantes se enfrentaron al nuevo reto de inmunidad: El Ciempiés, en el que siete participantes, atados con grilletes, deberán recorrer obstáculos hasta ganar.

El reto comienza y los Centauros, sorpresivamente, quedan en primer lugar, pero esto desata las críticas y los pleitos pues Judoman no fue elegido para competir y las Amazonas y los Titanes vieron como una señal de que él lleva a los Centauros al fracaso.

“Date cuenta que cada vez que juegan pierden”, les gritó Peter, capitán de los Titanes.

“¿De qué museo de cera sacaron a este ‘fakeman’ tan vergonzoso”, continuó Medina, de los Titanes.

Los Centauros por primera vez defienden a su capitán y enfrentan a Medina por sus malas palabras.

Mientras ambos equipos pelean, las Amazonas aseguran que ellas solo disfrutan ver cómo se la viven discutiendo mientras ellas van ganando terreno.

Lo que nadie imaginó es que como los Centauros ganaron el reto, terminó nominando a Medina tras sus palabras para ir al Desafío de Eliminación.

Judoman nomina a Medina en 'El Conquistador'
Claudia y Judoman liman asperezas

La tensión entre los Centauros continúa entre Claudia y Judoman, pues la participante confiesa ya no querer estar cerca del capitán y rompe en llanto al estar cansada de él.

“No te veo la capacidad de liderar un grupo, te hemos dado oportunidades y no lo logra”, declaró Claudia, a lo que Judoman contestó pidiéndole no tomar el asunto personal.

En el campamento, Claudia le asegura que no lo odia, solo le aconseja no gritar o ponerse rudo pues no es la forma de liderar a un grupo. Judoman acepta y se dan la mano sellando el pacto.

Disfruta ‘El Conquistador’ de lunes a viernes a las 8P/7C por UNIMÁS.

