Mamba rompe en llanto en ‘El Conquistador’ tras 4 días sin probar alimento: “¡Vamos a comer!”

el conquistador
El Conquistador

El capítulo de este 30 de octubre de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’ arrancó con el Duelo de Supervivencia entre los Centauros y los Titanes para ganar comida y llevarla al campamento tras pasar varios días sin probar alimento.

El reto ‘Enraizados’ consistió en desamarrar a través de su cuerpo una cuerda, llevarla a otro extremo de la isla y amarrarla en los puntos señalados. Mamba y Franco, de los Centauros, se enfrentaron a Perfecto y Javi de los Titanes, resultando ganadores los primeros.

Al saberse ganadores, Mamba no pudo ocultar su emoción y rompió en llanto: “Vamos a comer”. El participante y Franco abrieron el cofre y quedaron impactados al ver una gran cantidad de papas y pollo rostizado para todos los Centauros.

PUBLICIDAD

En el campamento infierno, Los Centauros se impactan al verlos llegar con comida y todos disfrutan de los manjares.

“Muy contento con mi equipo por creer en mí, esto es serio porque llevamos cuatro días sin comer; es el comienzo de de tantas cosas para nosotros”, declaró Mamba.

Descubre todo lo que pasa en ‘El Conquistador’ en el sitio oficial del reality show.

