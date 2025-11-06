Los Centauros traicionan a las Amazonas; Viridiana explota y amenaza: ‘Aquí huele a muerto’

Video Entre dilemas y nominaciones Amazonas podrían UNIRSE tras la Asamblea

En el capítulo de hoy 6 de noviembre de 'El Conquistador', las Amazonas vuelven a perder el juego de inmunidad luego de la alianza entre los Centauros y los Titanes para hacerlas fracasar; Viridiana, al verse traicionada, lanza amenaza a los Centauros por romper el pacto que habían realizarse.

“Nos agarraron de pen…”, confesaron y es que, al parecer integrantes de los Centauros, antes de la competencia, se pusieron de acuerdo con las Amazonas para ganar la contienda y al final los traicionaron.

Viridiana explota contra los Centauros por su traición Imagen TelevisaUnivision



Ya en la reunión con Julián Gil y Valeria Marín, Judoman les pidió no tomar el asunto personal, pero Viridiana le pidió ahorrarse su discurso innecesario y dejó helados a todos con su discurso.

“Aquí huele a muerto”, declaró, “estás totalmente perdido”.

Tras ganar la batalla, Judoman nomina a Mila para ir al Desafío de Eliminación, junto a Paty, Perfecto y Spike.

Paty es eliminada de ‘El Conquistador’

Los nominados se enfrentaron al reto ‘Canoa Ardiente’, del que Paty quedó eliminada tras quedar en último lugar.

“Te admiro, si alguien habló con el corazón fuiste tú”, le dijo Viridiana al saber que su integrante quedaba fuera de la contienda.

Paty llora tras haber sido eliminada de 'El Conquistador' Imagen TelevisaUnivision

Lamentablemente, Paty tuvo que salir del reality extremo pues Viridiana no le otorgó el Talismán de la salvación.